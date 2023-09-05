Когда планируют начать тестирование школьников на наркотики

В Казахстане обсуждают вопрос внедрения скрининга на наркотики среди школьников. Предварительная дата - первое полугодие 2024 года, сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Тестирование несовершеннолетних казахстанцев на наркотики включено в Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023-2025 годы.
"Законодательная основа прорабатывается, она в 2024 году будет готова. (...) Законодательно необходимо проработать, так как вопрос касается каждого человека. Тем более школьники - это вопрос очень чувствительный. Лет 10 назад, где-то в 2012 году, вопрос тестирования школьников поднимался и многие родители были против. На сегодняшний день все родители "за". И многие хотят, чтобы проверили, потому что практически отследить невозможно, тем более есть аптечная наркомания", - рассказал Бахытжан Амирханов на брифинге в СЦК.
Он заверил, что проводить тестирование школьников на наркотики в принудительном порядке не будут.
"Это все будет планомерно. Перечень документов сдаем же, всех анализов, состояние здоровья, проходим медицинскую комиссию. Тогда в рамках плановых (медосмотров будет. - Прим.) предусмотрено. До этого будет тест с участием психолога. Дети будут сдавать тест, там будут специальные вопросы, которые помогут раскрыть, употребляет человек или не употребляет", - пояснил замглавы департамента.
Как отметила заместитель директора департамента организации медицинской помощи Минздрава Гульнар Сарсенова, вопросы определения лиц, категорий целевой группы, финансирования, расходных материалов, закупок будут решаться на законодательном уровне после принятия соответствующего законопроекта.
"И потом уже будет приниматься решение о проведении скрининга. Пока это все еще прорабатывается", - добавила она.
По данным Министерства здравоохранения, в Казахстане на учете состоят 18 200 наркозависимых. Из них 1 500 - женщины и около 100 - несовершеннолетние. По словам Бахытжана Амирханова, фактические данные в разы превышают официальную статистику, возможно, в 5-6 раз.
Напомним, в мае проект концепции Министерства внутренних дел опубликовали для публичных обсуждений на портале "Открытые НПА
".
Согласно документу, в Казахстане планируется внедрение процедуры регулярного мониторинга по оценке распространенности употребления психоактивных веществ среди школьников в возрасте 14-18 лет по методологии Европейского проекта школьных исследований по алкоголю и наркотикам (ESPAD) не менее одного раза в год.
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