Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 05 Сентября
+26...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.52 KZT
  • €1 = 496.01 KZT
  • 1 RUB = 4.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Когда планируют начать тестирование школьников на наркотики

Просмотров:4 Опубликовано: Сегодня, 17:20
Когда планируют начать тестирование школьников на наркотики
Изображение от Freepik
В Казахстане обсуждают вопрос внедрения скрининга на наркотики среди школьников. Предварительная дата - первое полугодие 2024 года, сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Тестирование несовершеннолетних казахстанцев на наркотики включено в Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023-2025 годы.

"Законодательная основа прорабатывается, она в 2024 году будет готова. (...) Законодательно необходимо проработать, так как вопрос касается каждого человека. Тем более школьники - это вопрос очень чувствительный. Лет 10 назад, где-то в 2012 году, вопрос тестирования школьников поднимался и многие родители были против. На сегодняшний день все родители "за". И многие хотят, чтобы проверили, потому что практически отследить невозможно, тем более есть аптечная наркомания", - рассказал Бахытжан Амирханов на брифинге в СЦК.

Он заверил, что проводить тестирование школьников на наркотики в принудительном порядке не будут.

"Это все будет планомерно. Перечень документов сдаем же, всех анализов, состояние здоровья, проходим медицинскую комиссию. Тогда в рамках плановых (медосмотров будет. - Прим.) предусмотрено. До этого будет тест с участием психолога. Дети будут сдавать тест, там будут специальные вопросы, которые помогут раскрыть, употребляет человек или не употребляет", - пояснил замглавы департамента.

Как отметила заместитель директора департамента организации медицинской помощи Минздрава Гульнар Сарсенова, вопросы определения лиц, категорий целевой группы, финансирования, расходных материалов, закупок будут решаться на законодательном уровне после принятия соответствующего законопроекта.

"И потом уже будет приниматься решение о проведении скрининга. Пока это все еще прорабатывается", - добавила она.

По данным Министерства здравоохранения, в Казахстане на учете состоят 18 200 наркозависимых. Из них 1 500 - женщины и около 100 - несовершеннолетние. По словам Бахытжана Амирханова, фактические данные в разы превышают официальную статистику, возможно, в 5-6 раз.

Напомним, в мае проект концепции Министерства внутренних дел опубликовали для публичных обсуждений на портале "Открытые НПА".

Согласно документу, в Казахстане планируется внедрение процедуры регулярного мониторинга по оценке распространенности употребления психоактивных веществ среди школьников в возрасте 14-18 лет по методологии Европейского проекта школьных исследований по алкоголю и наркотикам (ESPAD) не менее одного раза в год.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика