Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 05 Сентября
+26...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.97 KZT
  • €1 = 494.28 KZT
  • 1 RUB = 4.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

На что правительство потратит 53 миллиарда тенге в борьбе с наркотиками

Просмотров:2 Опубликовано: Сегодня, 18:21
На что правительство потратит 53 миллиарда тенге в борьбе с наркотиками
Изображение от Freepik
В Казахстане разработали Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. В МВД рассказали, сколько денег потратят на его реализацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил замначальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов, общая сумма, выделенная на выявление наркопреступников, составляет 53,2 миллиарда тенге.

"Из них 36 миллиардов тенге выделено МВД, 10 миллиардов тенге – Министерству юстиции, 2,3 миллиарда тенге – Министерству здравоохранения, 3,6 миллиарда тенге – Погранслужбе КНБ", - рассказал он на брифинге в СЦК.

Деньги планируют потратить на покупку аппаратно-программных комплексов для решения оперативных задач, приобретение беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых будут выявлять плантации и нарколаборатории. 10 миллиардов тенге, выделенные Минюсту, пойдут на замену устаревшего советского оборудования.

"Годами не могли купить специальное оборудование, у них все устаревшее на местах. Бывает, Северный Казахстан назначает экспертизу в Астане или едут в Акмолинскую область, например, чтобы определить, наркотики это или просто какая-то смесь, мука или сахар. Чтобы определить, нужна соответствующая экспертиза. Там только старое оборудование, которое марихуану, героин может определить. А для "синтетики" нужно новое, и оно очень дорого стоит. Поэтому порядка 10 миллиардов тенге было выделено специально Минюсту", - добавил Бахытжан Амирханов.

По его словам, 3,2 миллиарда тенге по линии здравоохранения выделены на лечение, реабилитацию наркозависимых. В центрах, где они проходят лечение, также необходимо заменить оборудование.

"В основном все центры - после советских времен. Допустим, Павлодарский центр до сих пор никакого ремонта не видел. Оборудование все старое, больные, чтобы их возвратить в нормальную жизнь, должны по определенным протоколам принимать лечение, чтобы все это соответствовало", - пояснил Амирханов.

В эту сумму, по его словам, не входит стоимость ремонта и строительства новых центров реабилитации. Деньги на эти цели должны выделять акиматы.

Напомним, в июле правительство утвердило Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане на ближайшие два года.

При разработке документа учитывались особенности современной мировой наркополитики, в которой увеличивается доля новых форм психоактивных веществ, меняются способы производства, транспортировки и распространения наркотиков, а также активно внедряются достижения научно-технического прогресса (даркнет, мессенджеры, криптокошельки и другие).


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика