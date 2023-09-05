На что правительство потратит 53 миллиарда тенге в борьбе с наркотиками

В Казахстане разработали Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. В МВД рассказали, сколько денег потратят на его реализацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщил замначальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов, общая сумма, выделенная на выявление наркопреступников, составляет 53,2 миллиарда тенге.



"Из них 36 миллиардов тенге выделено МВД, 10 миллиардов тенге – Министерству юстиции, 2,3 миллиарда тенге – Министерству здравоохранения, 3,6 миллиарда тенге – Погранслужбе КНБ", - рассказал он на брифинге в СЦК.



Деньги планируют потратить на покупку аппаратно-программных комплексов для решения оперативных задач, приобретение беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых будут выявлять плантации и нарколаборатории. 10 миллиардов тенге, выделенные Минюсту, пойдут на замену устаревшего советского оборудования.



"Годами не могли купить специальное оборудование, у них все устаревшее на местах. Бывает, Северный Казахстан назначает экспертизу в Астане или едут в Акмолинскую область, например, чтобы определить, наркотики это или просто какая-то смесь, мука или сахар. Чтобы определить, нужна соответствующая экспертиза. Там только старое оборудование, которое марихуану, героин может определить. А для "синтетики" нужно новое, и оно очень дорого стоит. Поэтому порядка 10 миллиардов тенге было выделено специально Минюсту", - добавил Бахытжан Амирханов.



По его словам, 3,2 миллиарда тенге по линии здравоохранения выделены на лечение, реабилитацию наркозависимых. В центрах, где они проходят лечение, также необходимо заменить оборудование.



"В основном все центры - после советских времен. Допустим, Павлодарский центр до сих пор никакого ремонта не видел. Оборудование все старое, больные, чтобы их возвратить в нормальную жизнь, должны по определенным протоколам принимать лечение, чтобы все это соответствовало", - пояснил Амирханов.



В эту сумму, по его словам, не входит стоимость ремонта и строительства новых центров реабилитации. Деньги на эти цели должны выделять акиматы.



Напомним, в июле правительство утвердило Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане на ближайшие два года.



При разработке документа учитывались особенности современной мировой наркополитики, в которой увеличивается доля новых форм психоактивных веществ, меняются способы производства, транспортировки и распространения наркотиков, а также активно внедряются достижения научно-технического прогресса (даркнет, мессенджеры, криптокошельки и другие).