Референдум по строительству АЭС успеют провести и в этом году - ЦИК

"Все необходимые работы подготовительные, в том числе составление списка избирателей и работа, которая должна провестись нашими территориальными избирательными комиссиями, все идет в плановом режим, мы готовы",

"Мы готовы, конечно успеем",

Если референдум по строительству АЭС решат провести в этом году, то Центральная избирательная комиссия к этому готова. В кулуарах Мажилиса об этом заявил член ЦИК Шавкат Утемисов, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам Утемисова, Центризбирком уже ведет подготовительную работу.- сообщил член ЦИК.При этом сведений о сроках проведения референдума у Центризбиркома пока нет. Но если его решат провести в текущем году, то ЦИК успеет.- ответил Утемисов на вопрос журналиста.Напомним что вопрос строительства АЭС будет решаться на национальном референдуме. Об этом в своем Послании 1 сентября сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.