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Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане

Просмотров:208 Опубликовано: Сегодня, 10:32
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Фото: Zakon.kz
По поручению главы государства с 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы повысится с 70 до 85 тыс. тенге. Кого коснется повышение МЗП? Об этом 6 сентября 2023 года Zakon.kz рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

"В первую очередь повышение МЗП коснется "низкооплачиваемых" работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций",
– говорится в сообщении.

В Минтруда отметили, что благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе порядка 350 тыс. бюджетников.

Кроме того, во исполнение поручения главы государства Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с экспертами Всемирного банка разработана Методика определения размера минимальной заработной платы, в соответствии с которой размер МЗП будет определяться исходя из медианной заработной платы и производительности труда.

Наряду с этим, с 2020 года в Казахстане принимаются последовательные меры по повышению уровня заработной платы гражданских служащих:

- С 1 января 2020 года начато поэтапное повышение зарплаты порядка 600 тыс. педагогов на 25% ежегодно в период с 2020 по 2023 годы. В результате их заработная плата будет увеличена в два раза.
- С 2021 по 2023 годы ежегодно повышается заработная плата порядка 6 тыс. медицинских работников, работающих в государственных учреждениях и коммунальных предприятиях ежегодно на 30% врачам, на 20% среднему медицинскому персоналу.
- В 2021 году начато поэтапное повышение заработной платы 38 тыс. работников сферы социального обеспечения, в результате, в течение трех лет (c 2021 по 2023 годы) их зарплата увеличится в 2 раза.
- С 1 января 2022 года начато поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих (около 600 тыс.) в среднем на 20% ежегодно в период с 2022 по 2025 годы. В результате в течение 4 лет их зарплата увеличится в 2 раза.

Кроме того, МТСЗН ведется разъяснительная работа с частными предприятиями по повышению заработных плат работников. В результате с начала текущего года 8 тыс. работодателями приняты решения о повышении заработной платы свыше 2,8 млн работникам от 5 до 50%.

"В Казахстане размер МЗП увеличивается ежегодно, начиная с 2022 года. С учетом очередного повышения с 1 января 2024 года до 85 тыс. тенге размер МЗП за три года будет увеличен в два раза",
– напомнили в Минтруда.

Минимальная заработная плата – это минимальный трудовой стандарт для определения денежных выплат простому неквалифицированному работнику. При этом заработная плата работника формируется в зависимости от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы.

Выступая с Посланием народу Казахстана 1 сентября 2023 года, президент Касым-Жомарт Токаев поручил с 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тыс. тенге.


Источник: zakon.kz
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