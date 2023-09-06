Избил девушку? Даулет Турлыханов прокомментировал инцидент со своим вторым сыном

"Они взрослые. Сами разберутся", - прокомментировал Турлыханов.

"Есть такое. Вот сейчас услышал от вас такую новость. Мне неприятно", - сказал мажилисмен.

"Я только на ковре боролся", - ответил он.

Известный спортсмен, депутат Мажилиса Даулет Турлыханов прокомментировал инцидент со своим вторым сыном, передает корреспондент Tengrinews.kz.В соцсетях появилась информация о том, что еще один сын Даулета Турлыханова - Акежан - избил девушку. Мажилисмен ответил журналистам, что он не в курсе этой ситуации и узнал об этом только что, от них самих.Также депутата спросили, не считает ли он, что такое поведение сыновей бросает на него тень.Турлыханов пообещал провести с сыном профилактическую беседу. По словам мажилисмена, он сам никогда не бил женщин.На вопрос, уйдет ли он в отставку, мажилисмен ответил: "Время покажет".Тем временем журналист Михаил Козачков опубликовал в своем Telegram-канале полную запись инцидента, на которой видно, что девушка первая подбегает к парню и начинает его бить, а он ее отталкивает.Напомним, что в начале февраля в Алматы избили известного адвоката. Об инциденте рассказала супруга пострадавшего Олега Чернова - юрист Анна Димитриевич. Она была рядом и тоже получила травмы.Супруги заявили, что нападавший якобы является сыном заслуженного тренера Казахстана Даулета Турлыханова.Позже Даулет Турлыханов подтвердил корреспонденту Tengrinews.kz, что подозреваемый в нападении на юристов в Алматы - его сын, и извинился за такой поступок.В июле пострадавшая по делу юрист заявила, что сын Турлыханова дезертировал из воинской части. Инцидент прокомментировал министр обороны. Также в ведомстве объяснили разницу между самоволкой и дезертирством.