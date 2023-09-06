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Редактор журнала «Игілік» Меруерт Айтенова: Разведенные женщины - отбросы общества!

Просмотров:769 Опубликовано: Сегодня, 13:46
Редактор журнала «Игілік» Меруерт Айтенова: Разведенные женщины - отбросы общества!
Иллюстративное фото
Разведенные женщины - отбросы общества! Эту фраза на прошлой неделе сказала редактор журнала «Игілік» Меруерт Айтенова.

Активисты «Жаңа адамдар» решили «поберечь» нервы Айтеновой и для ее осведомленности установили по всему Алматы персональные предупреждающие знаки.

Надпись на них гласит: «Будьте осторожны! Здесь могут находиться разведенные женщины». Давайте еще раз вспомним, что заявила Айтенова в эфире телепередачи «Көреміз» на канале «Евразия»:

«Я ненавижу разведенных женщин, я не хочу даже сидеть вместе с ними».

Муж «показывает» жене «вкус счастья в постели», и за него нужно «держаться до конца». По мнению журналистки, «непокорные» мужьям женщины просто «хотят легкой жизни» и должны терпеть несчастный брак ради сохранения семьи».

Указатели от «Жаңа адамдар» появились в парках, общественном транспорте, в торговых центрах, вокзале в ряде заведений Алматы.

Проведенный соцопрос показал, что жители Алматы в корне не согласны с Айтеновой и считают, что развод — это не конец света, а иногда единственный выход из сложной жизненной ситуации. От себя же «Жаңа адамдар» хотели бы сказать Меруерт Айтеновой следующее:


Во-первых, «вкус счастья в постели» — это замечательно, но не является основанием для вступления в брак или его сохранения при прочих жизненных обстоятельствах. Построенная исключительно на инстинктах семья не просуществует долго и приведет лишь к разочарованию после того, как страсть угаснет.
Во-вторых, если лично вам, госпожа Айтенова, приходится «терпеть» отношения, которые не приносят былой радости ради формального сохранения статуса «замужем» — это ваш личный выбор. Терпите, но не стоит навязывать его всем казахстанкам.
В-третьих, делать подобные публичные заявления в стране, которая находится на 2-м месте по разводам в мире – это буквально оскорблять миллионы человек. В цивилизованном обществе за такое принято, как минимум извиниться и забиться в «информационную нору».




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Комментарии ( 1 )

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  • Ирон
  • Placida
 Кари (Посетители) Сегодня, 14:03
Этот эфир выходил два месяца назад, пока не сделали вырезку с эфира, на ее слова никто внимания не обращал. Ну и пусть гуляет лесом.
 
 

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