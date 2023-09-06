Редактор журнала «Игілік» Меруерт Айтенова: Разведенные женщины - отбросы общества!

«Я ненавижу разведенных женщин, я не хочу даже сидеть вместе с ними».



Во-первых, «вкус счастья в постели» — это замечательно, но не является основанием для вступления в брак или его сохранения при прочих жизненных обстоятельствах. Построенная исключительно на инстинктах семья не просуществует долго и приведет лишь к разочарованию после того, как страсть угаснет.

Во-вторых, если лично вам, госпожа Айтенова, приходится «терпеть» отношения, которые не приносят былой радости ради формального сохранения статуса «замужем» — это ваш личный выбор. Терпите, но не стоит навязывать его всем казахстанкам.

В-третьих, делать подобные публичные заявления в стране, которая находится на 2-м месте по разводам в мире – это буквально оскорблять миллионы человек. В цивилизованном обществе за такое принято, как минимум извиниться и забиться в «информационную нору».

