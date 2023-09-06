КНБ этапировал членов группировки Коспаева

КНБ Казахстана провел операцию по этапированию членов группировки Коспаева, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.



Комитетом национальной безопасности реализована операция, по итогам которой 6 сентября 2023 года из Северного Кипра в Казахстан доставлены 7 членов преступной группировки во главе с Елдосом Коспаевым.



"Указанные лица ранее были объявлены Агентством по финансовому мониторингу в международный розыск по подозрению в рейдерстве, создании и участии в организованной преступной группе", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ.



По версии следствия, ее члены путем применения угроз и насилия захватывали имущество предпринимателей, отнимали их доли в компаниях, а также занимались теневым бизнесом.



"В рамках операции КНБ в тесном взаимодействии с зарубежными партнерами были проведены необходимые оперативные мероприятия по установлению мест нахождения, идентификации и задержанию участников группировки", - сообщили в комитете Нацбезопасности.



По официальным данным, подозреваемые лица доставлены в Астану в сопровождении конвоя Службы специального назначения "А" КНБ и переданы сотрудникам органа уголовного преследования.



По данным Агентства по финмониторингу, ОПГ Коспаева состояла из 11 участников. Преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом. Ранее сообщалось о задержании пятерых участников группировки. Сам организатор ОПГ Елдос Коспаев был объявлены в розыск.