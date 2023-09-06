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Российский блогер отдал дочь в казахскую школу

Просмотров:380 Опубликовано: Сегодня, 18:28
Российский блогер отдал дочь в казахскую школу
Кадр из видео
Блогер и автор проекта «Алға Петербург» Иван Червинский отдал свою дочь в школу с казахским языком обучения в Алматы, передает ИА «NewTimes.kz».

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Для меня и моей семьи этот день особенный! Сегодня моя дочка, Ева-Мария пошла в первый класс. Причем она идет именно в казахскую школу-лицей и будет учится на казахском языке! Конечно, это будет не просто, новая страна, новый язык, и, конечно, для меня, как для любого родителя ― это очень волнительно. Но при этом я счастлив и благодарен Казахстану, что нас так принимают и дают такие возможности», ― подписал он видеоролик с 1 сентября.


Читатели блогера пожелали удачи их дочери в учебе.

«Отличный пример всем гражданам нашей республики», «Спасибо за вашу гражданскую позицию и любовь к казахскому народу», «В добрый путь! Ак жол!» ― пишут в комментариях.




Источник: newtimes.kz
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