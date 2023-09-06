Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 06 Сентября
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.41 KZT
  • €1 = 495.14 KZT
  • 1 RUB = 4.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Пациент с 52 зубами: в ФСМС рассказали о приписках в рамках медстрахования

Просмотров:198 Опубликовано: Сегодня, 19:32
Пациент с 52 зубами: в ФСМС рассказали о приписках в рамках медстрахования
© Sputnik / Владислав Воднев
Больше всего дефектов в рамках ОСМС выявлено в Актюбинской области

АЛМАТЫ, 6 сен — Sputnik. Выдача умершим пациентам лекарств, пациент с 52 зубами и приписка медуслуг выявили в медорганизациях. Какие еще дефекты обнаружили при оказании услуг по ОСМС, рассказал заместитель председателя Фонда социального медицинского страхования Ильяс Мухамеджан.

"По вопросу приписок проводится большая работа. Выявляем ряд резонансных случаев, когда одному пациенту за день оказана более 52 стоматологических услуг на 52 зуба. При этом есть медорганизаций, которые оказывают услуги по реабилитации, где один специалист оказывает более 1600 услуг в месяц. При этом, учитывая 20-дневный 8-часовой график, мы понимаем, что для выполнения 80 процедур в день ему необходим минимум 40 часов", – сказал Ильяс Мухамеджан.


Также выявлены факты, когда пациент находился в стационаре, при этом ему оказывали консультативно-диагностические услуги в поликлиниках.

"Имеется резонансный случай, когда умершим пациентам выдаются лекарственные препараты и оказываются услуги в рамках системы ОСМС", – добавил Ильяс Мухамеджан.


По данным спикера, по структуре дефектов наибольшее количество приходится на необоснованной завышении объемов медпомощи – за первые шесть месяцев 2023 года выявлены порядка 1 миллиона дефектов на сумму 3,3 миллиарда тенге. Необоснованное отклонение от лечебно-диагностических процедур – 90 тысяч дефектов на сумму 3,5 миллиардов тенге. Неподтвержденные случаи оказания медпомощи – 22 800 дефектов на сумму 212 миллионов тенге.

В региональном разрезе больше всего дефектов было выявлено в Актюбинской области – 172 тысячи дефектов на сумму 822 миллион тенге, в Акмолинской области – на 555 миллион тенге, в Жамбылской области – на 409 миллион тенге.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Tor1m (Посетители) Сегодня, 19:59
Почему не заводят уголовные дела, это же мошеничество...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика