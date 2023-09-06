Пациент с 52 зубами: в ФСМС рассказали о приписках в рамках медстрахования

"По вопросу приписок проводится большая работа. Выявляем ряд резонансных случаев, когда одному пациенту за день оказана более 52 стоматологических услуг на 52 зуба. При этом есть медорганизаций, которые оказывают услуги по реабилитации, где один специалист оказывает более 1600 услуг в месяц. При этом, учитывая 20-дневный 8-часовой график, мы понимаем, что для выполнения 80 процедур в день ему необходим минимум 40 часов", – сказал Ильяс Мухамеджан.

"Имеется резонансный случай, когда умершим пациентам выдаются лекарственные препараты и оказываются услуги в рамках системы ОСМС", – добавил Ильяс Мухамеджан.

Больше всего дефектов в рамках ОСМС выявлено в Актюбинской областиАЛМАТЫ, 6 сен — Sputnik. Выдача умершим пациентам лекарств, пациент с 52 зубами и приписка медуслуг выявили в медорганизациях. Какие еще дефекты обнаружили при оказании услуг по ОСМС, рассказал заместитель председателя Фонда социального медицинского страхования Ильяс Мухамеджан.Также выявлены факты, когда пациент находился в стационаре, при этом ему оказывали консультативно-диагностические услуги в поликлиниках.По данным спикера, по структуре дефектов наибольшее количество приходится на необоснованной завышении объемов медпомощи – за первые шесть месяцев 2023 года выявлены порядка 1 миллиона дефектов на сумму 3,3 миллиарда тенге. Необоснованное отклонение от лечебно-диагностических процедур – 90 тысяч дефектов на сумму 3,5 миллиардов тенге. Неподтвержденные случаи оказания медпомощи – 22 800 дефектов на сумму 212 миллионов тенге.В региональном разрезе больше всего дефектов было выявлено в Актюбинской области – 172 тысячи дефектов на сумму 822 миллион тенге, в Акмолинской области – на 555 миллион тенге, в Жамбылской области – на 409 миллион тенге.