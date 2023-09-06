Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Сентября
+24...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.41 KZT
  • €1 = 495.14 KZT
  • 1 RUB = 4.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Казахстанцев предупредили о росте числа заражений COVID-19 в мире

Просмотров:220 Опубликовано: Вчера, 21:40
Казахстанцев предупредили о росте числа заражений COVID-19 в мире
Фото: pexels.com
Казахстанцев предупредили о росте коронавирусной инфекции в мире. Как сообщила заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Зауре Ахметова, рост вируса наблюдается особо активно последние восемь дней, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"За последние 8 дней в мире отмечается рост заболеваемости КВИ на 38 процентов. Если говорить о показателях в Казахстане, то в текущем году зарегистрировано 10 409 случаев КВИ - по сравнению с 2022 годом у нас снижение в 38 раз. Несмотря на то, что идет снижение, если сравнивать август с июлем, отмечается рост в 1,5 раза, с 233 до 343 случаев. В основном рост отмечается в Алматы, Астане и Шымкенте", - сообщила Ахметова во время брифинга СЦК.


Вакцин для защиты от коронавируса в стране достаточно, заверила Ахметова. Сейчас имеется более 257 тысяч доз. В частности, порядка 80 тысяч доз Prizer и более 17 тысяч доз "Синофарм".

"На сегодняшний день мы не рассматриваем закуп вакцины, так как охват населения достаточно высокий, более 55,9 процента населения получили полный курс вакцинации. С учетом мировой практики у нас прошли первичные вакцинации более 5,8 миллиона человек, повторно ревакцинацию – более 1,5 миллиона человек. То есть мы ситуацию отслеживаем и с учетом эпидситуации будут рассматриваться вопросы приобретения дополнительных доз вакцин", - добавила Зауре Ахметова.


Боль в горле, удушающий кашель, высокая температура и слабость. Астанчане массово начали жаловаться на одолевающее их неизвестное заболевание. Врачи ставят разные диагнозы, но симптомы у всех схожи.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика