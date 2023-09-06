Казахстанцев предупредили о росте числа заражений COVID-19 в мире

"За последние 8 дней в мире отмечается рост заболеваемости КВИ на 38 процентов. Если говорить о показателях в Казахстане, то в текущем году зарегистрировано 10 409 случаев КВИ - по сравнению с 2022 годом у нас снижение в 38 раз. Несмотря на то, что идет снижение, если сравнивать август с июлем, отмечается рост в 1,5 раза, с 233 до 343 случаев. В основном рост отмечается в Алматы, Астане и Шымкенте", - сообщила Ахметова во время брифинга СЦК.

"На сегодняшний день мы не рассматриваем закуп вакцины, так как охват населения достаточно высокий, более 55,9 процента населения получили полный курс вакцинации. С учетом мировой практики у нас прошли первичные вакцинации более 5,8 миллиона человек, повторно ревакцинацию – более 1,5 миллиона человек. То есть мы ситуацию отслеживаем и с учетом эпидситуации будут рассматриваться вопросы приобретения дополнительных доз вакцин", - добавила Зауре Ахметова.

Казахстанцев предупредили о росте коронавирусной инфекции в мире. Как сообщила заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Зауре Ахметова, рост вируса наблюдается особо активно последние восемь дней, передает корреспондент Tengrinews.kz.Вакцин для защиты от коронавируса в стране достаточно, заверила Ахметова. Сейчас имеется более 257 тысяч доз. В частности, порядка 80 тысяч доз Prizer и более 17 тысяч доз "Синофарм".Боль в горле, удушающий кашель, высокая температура и слабость. Астанчане массово начали жаловаться на одолевающее их неизвестное заболевание. Врачи ставят разные диагнозы, но симптомы у всех схожи.