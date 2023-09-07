Сбербанк остановил переводы в Казахстан по номеру карты

Сбербанк в среду, 6 сентября, прекратил переводы в Казахстан на карты платежных систем Visa и MasterCard и начал возвращать клиентам средства, переведенные на казахстанские карты в прошлом. «Перевод недоступен», — говорится в появляющемся сообщении при попытке перевести деньги на карты казахстанских банков (на сайте кредитной организации по-прежнему указано, что переводы на карты Visa и Mastercard в Казахстан доступны). Переведенные во вторник средства не были зачислены на карты кредитных организаций республики.



Во вторник стало известно, что клиентам «Сбера» стала доступна услуга по переводу денег в Казахстан по номеру карты. Так, если раньше можно было переводить средства только на карты «дружественных» платежных систем («Белкар», «Элкарт», «Корти Милли»), то теперь в Сбербанке стали доступны переводы на карты Visa и Mastercard. Минимальная сумма перевода составляет 1000 рублей, комиссия составляет 1%, но не менее 30 рублей (такую комиссию банк берет за перевод 1000 рублей).



Корреспонденту FM удалось таким образом перевести деньги на карты казахстанких Kaspi.kz и ForteBank, однако в обоих случаях средства не «дошли» до получателя. Служба поддержки Сбербанка в среду сообщила, что переводы будут «возвращены с комиссией», а сроки возврата составляют пять рабочих дней. На вопрос о причине возврата специалист ответил, что перевод не принят банком-получателем, и посоветовал уточнить причину отклонения транзакции у этих банков. В службе поддержки «Сбера» добавили, что у них нет списка банков, которые принимают переводы из России, и клиент должен сам уточнять у банка-получателя, могут ли они принять перевод из Сбербанка.



- В службе поддержки банка Forte сообщили, что в их банке «не проходят» переводы из России и в Россию, поскольку в России «стоят запреты на Visa/Mastercard»;



- В службе поддержки банка «ЦентрКредит» рассказали, что тоже не принимают переводы из Сбербанка, только из неподсанкционных банков через банк-корреспондент;



- В службе поддержки Kaspi.kz, напротив, сказали, что с их стороны «нет ошибки», и порекомендовали обращаться в банк-отправитель (то есть Сбербанк). В пресс-службе компании уточнили, что «в действительности переводы между казахстанскими и российскими банками недоступны в принципе в соответствии с правилами и ограничениями международных платежных систем», а переводы между Kaspi.kz и Сбербанком «были приостановлены в марте 2022 года»;



- В службе поддержки банка Freedom Finance также заверили, что на входящие переводы ограничений нет, однако не смогли ответить, принимают ли они переводы именно из Сбербанка.

