ДТП в Турции: скончался супруг казахстанской журналистки

В Министерстве иностранных дел сообщили, что в результате ДТП в турецком городе Аланья погиб еще один казахстанец, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Супруг скончался вчера в реанимации. Сына забрали родственники, он уже в Казахстане. Тела трех погибших будут отправлены сегодня в Казахстан", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.



Напомним, трагедия произошла 3 сентября. Ранее в результате столкновения двух автомобилей погибли трое туристов. По данным издания, находившаяся в автомобиле-сафари гражданка Казахстана скончалась на месте, российская туристка и 2-летняя казахстанка скончались в больнице.