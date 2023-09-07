Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Сентября
+24...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.41 KZT
  • €1 = 495.14 KZT
  • 1 RUB = 4.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Почему Серик Кудебаев "сидит за решеткой как барин" спросили у спикера Сената

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:01
Почему Серик Кудебаев "сидит за решеткой как барин" спросили у спикера Сената
Фото: соцсети
Спикера Сената Маулена Ашимбаева попросили прокомментировать нашумевшее фото бывшего генерала Серика Кудебаева, сделанное в местах лишения свободы. В частности, журналисты поинтересовались у Ашимбаева, почему экс-начальник Департамента полиции Алматинской области сидит за решеткой "как барин", передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам спикера Сената, такая ситуация стала возможной не потому что закон разрешает это, а из-за нарушений на местах.

"Есть закон. В соответствии с ним существуют требования по содержанию осужденных лиц. Соответствующие госорганы, которые отвечают за эту систему, должны закон полностью обеспечивать и реализовывать. Какие-то факты, которые вы сейчас поднимаете, касаются того, что те или иные представители госорганов, работающие в этих структурах, закрывают глаза на закон. Это прямое нарушение. Те лица, которые это допустили, будут привлечены к ответственности. Ее никто не избежит", - заявил Ашимбаев в кулуарах Сената.

Председатель верхней палаты Парламента признал, что в системе Комитета уголовно-исполнительной системы существуют проблемы. По словам Ашимбаева, комитет Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам также будет заниматься решением этого вопроса.

Напомним, что ранее в Сети появилось фото осужденного Кудебаева в окружении 11 мужчин за богато накрытым столом. В соцсетях некоторые пользователи принялись иронизировать над условиями содержания экс-начальника Департамента полиции Алматинской области. Снимок прокомментировали в КУИС.

Также недавно было начато расследование после появившегося в сети видео, на котором к осужденному в одном из учреждений Акмолинской области применили силу и специальные средства. Как стало известно, главу Департамента уголовно-исполнительной системы отстранят от должности.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика