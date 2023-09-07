Почему Серик Кудебаев "сидит за решеткой как барин" спросили у спикера Сената

Спикера Сената Маулена Ашимбаева попросили прокомментировать нашумевшее фото бывшего генерала Серика Кудебаева, сделанное в местах лишения свободы. В частности, журналисты поинтересовались у Ашимбаева, почему экс-начальник Департамента полиции Алматинской области сидит за решеткой "как барин", передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам спикера Сената, такая ситуация стала возможной не потому что закон разрешает это, а из-за нарушений на местах.



"Есть закон. В соответствии с ним существуют требования по содержанию осужденных лиц. Соответствующие госорганы, которые отвечают за эту систему, должны закон полностью обеспечивать и реализовывать. Какие-то факты, которые вы сейчас поднимаете, касаются того, что те или иные представители госорганов, работающие в этих структурах, закрывают глаза на закон. Это прямое нарушение. Те лица, которые это допустили, будут привлечены к ответственности. Ее никто не избежит", - заявил Ашимбаев в кулуарах Сената.



Председатель верхней палаты Парламента признал, что в системе Комитета уголовно-исполнительной системы существуют проблемы. По словам Ашимбаева, комитет Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам также будет заниматься решением этого вопроса.



Напомним, что ранее в Сети появилось фото осужденного Кудебаева в окружении 11 мужчин за богато накрытым столом. В соцсетях некоторые пользователи принялись иронизировать над условиями содержания экс-начальника Департамента полиции Алматинской области. Снимок прокомментировали в КУИС.



Также недавно было начато расследование после появившегося в сети видео, на котором к осужденному в одном из учреждений Акмолинской области применили силу и специальные средства. Как стало известно, главу Департамента уголовно-исполнительной системы отстранят от должности.