Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Сентября
+24...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.41 KZT
  • €1 = 495.14 KZT
  • 1 RUB = 4.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Скляр ответил на слухи о передаче "АрселорМиттал Темиртау" "Северстали"

Просмотров:18 Опубликовано: Сегодня, 12:48
Скляр ответил на слухи о передаче "АрселорМиттал Темиртау" "Северстали"
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Казахстанское правительство не ведет переговоры с "Северсталью" по поводу покупки "АрселорМиттал Темиртау". Об этом в кулуарах Акорды рассказал первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В сети появились слухи о том, что активы Лакшми Миттала в Казахстане перейдут российской "Северстали". Как заявил Роман Скляр, данная информация не соответствует действительности.

"Нет, это не так. Никто с российскими компаниями переговоры не ведет. Какие-то вбросы. Переговоры не ведутся. Действительно, компания имеет просроченные обязательства по ремонту и инвестициям", - заявил Скляр, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, в настоящее время страна ищет инвестора для "АрселорМиттал Темиртау".

"Я сейчас не могу сказать, с какими инвесторами ведутся переговоры. Но трагические события, которые происходят на этом предприятии, связанные с гибелью людей, естественно, не могут нас не беспокоить. Поэтому ведется работа по привлечению других инвесторов, которые могут эффективно работать и вложить необходимые средства в данное производство. В частности, безопасность труда - это главный приоритет", - пояснил Скляр.

Напомним, премьер Алихан Смаилов заявил, что в Казахстане не видят перспективы в пребывании иностранного инвестора "АрселорМиттал Темиртау" в связи с ситуацией на промышленных производствах компании и шахте "Казахстанская".


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика