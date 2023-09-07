Скляр ответил на слухи о передаче "АрселорМиттал Темиртау" "Северстали"

Казахстанское правительство не ведет переговоры с "Северсталью" по поводу покупки "АрселорМиттал Темиртау". Об этом в кулуарах Акорды рассказал первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В сети появились слухи о том, что активы Лакшми Миттала в Казахстане перейдут российской "Северстали". Как заявил Роман Скляр, данная информация не соответствует действительности.



"Нет, это не так. Никто с российскими компаниями переговоры не ведет. Какие-то вбросы. Переговоры не ведутся. Действительно, компания имеет просроченные обязательства по ремонту и инвестициям", - заявил Скляр, отвечая на вопросы журналистов.



По его словам, в настоящее время страна ищет инвестора для "АрселорМиттал Темиртау".



"Я сейчас не могу сказать, с какими инвесторами ведутся переговоры. Но трагические события, которые происходят на этом предприятии, связанные с гибелью людей, естественно, не могут нас не беспокоить. Поэтому ведется работа по привлечению других инвесторов, которые могут эффективно работать и вложить необходимые средства в данное производство. В частности, безопасность труда - это главный приоритет", - пояснил Скляр.



Напомним, премьер Алихан Смаилов заявил, что в Казахстане не видят перспективы в пребывании иностранного инвестора "АрселорМиттал Темиртау" в связи с ситуацией на промышленных производствах компании и шахте "Казахстанская".