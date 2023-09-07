Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Сентября
+24...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.41 KZT
  • €1 = 495.14 KZT
  • 1 RUB = 4.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Уровень трат населения на еду говорит о серьезной бедности в Казахстане – Бейсембаев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:19
Уровень трат населения на еду говорит о серьезной бедности в Казахстане – Бейсембаев
фото: np.kz
Астана. 7 сентября. КазТАГ – Уровень трат населения на еду говорит о серьезной бедности в Казахстане, считает финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

«Те же европейские страны, это в районе 15% (расходы на еду от общих доходов – КазТАГ), у нас да, доходы, по последним данным, находятся на таком уровне, что порядка 60% населения Казахстана тратит больше 50% всех своих доходов только на еду. Это уровень серьезной бедности», - сказал Бейсембаев в интервью журналисту Асету Матаеву.

Также был показан блиц-опрос, где жители признались, что вынуждены отказывать в покупке тех продуктов питания, которые могли приобрести ранее.

«Во всем мы уже отказываем себе, кроме хлеба ежедневного, даже сливочное масло покупаем редко», - сказала женщина на видео.

Бейсембаев объяснил причины возникновения ситуации со снижением покупательной способности населения.

«Почему мы получили такую ситуацию? Это неравенство в обществе, дикое расслоение общества, когда мы имеем достаточно небольшую прослойку общества, у которых на самом деле неприлично много денег, сильно больше, чем надо и государство ничего с этим не делает. Налог на роскошь до сих пор не прошел, как мы видим, и прогрессивная шкала подоходного налога тоже до сих пор не прошла, хотя об этом еще в 2020 году говорил Токаев. И мы до сих пор не видим изменений, и это говорит о том, что рычагов давления на эту прослойку общества, чтобы сгладить этот уровень неравенства, политической воли, чтобы попытаться это как-то исправить, ее явно до сих пор не хватает, даже несмотря на январские события. Налог на роскошь обсуждался весь прошлый год, это было предложение президента. В 2020 году президент брал на себя лично обязательства, что он лично проконтролирует введение прогрессивной шкалы подоходного налога, это был январь, я помню. Ее до сих пор нет, это все замели под ковер, видимо, президенту что-то такое сказали, что он просто отказался от этой идеи», - сказал аналитик.



Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика