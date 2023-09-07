Уровень трат населения на еду говорит о серьезной бедности в Казахстане – Бейсембаев

Астана. 7 сентября. КазТАГ – Уровень трат населения на еду говорит о серьезной бедности в Казахстане, считает финансовый аналитик Арман Бейсембаев.«Те же европейские страны, это в районе 15% (расходы на еду от общих доходов – КазТАГ), у нас да, доходы, по последним данным, находятся на таком уровне, что порядка 60% населения Казахстана тратит больше 50% всех своих доходов только на еду. Это уровень серьезной бедности», - сказал Бейсембаев в интервью журналисту Асету Матаеву.Также был показан блиц-опрос, где жители признались, что вынуждены отказывать в покупке тех продуктов питания, которые могли приобрести ранее.«Во всем мы уже отказываем себе, кроме хлеба ежедневного, даже сливочное масло покупаем редко», - сказала женщина на видео.Бейсембаев объяснил причины возникновения ситуации со снижением покупательной способности населения.«Почему мы получили такую ситуацию? Это неравенство в обществе, дикое расслоение общества, когда мы имеем достаточно небольшую прослойку общества, у которых на самом деле неприлично много денег, сильно больше, чем надо и государство ничего с этим не делает. Налог на роскошь до сих пор не прошел, как мы видим, и прогрессивная шкала подоходного налога тоже до сих пор не прошла, хотя об этом еще в 2020 году говорил Токаев. И мы до сих пор не видим изменений, и это говорит о том, что рычагов давления на эту прослойку общества, чтобы сгладить этот уровень неравенства, политической воли, чтобы попытаться это как-то исправить, ее явно до сих пор не хватает, даже несмотря на январские события. Налог на роскошь обсуждался весь прошлый год, это было предложение президента. В 2020 году президент брал на себя лично обязательства, что он лично проконтролирует введение прогрессивной шкалы подоходного налога, это был январь, я помню. Ее до сих пор нет, это все замели под ковер, видимо, президенту что-то такое сказали, что он просто отказался от этой идеи», - сказал аналитик.