Уровень трат населения на еду говорит о серьезной бедности в Казахстане – Бейсембаев

Астана. 7 сентября. КазТАГ – Уровень трат населения на еду говорит о серьезной бедности в Казахстане, считает финансовый аналитик Арман Бейсембаев.
«Те же европейские страны, это в районе 15% (расходы на еду от общих доходов – КазТАГ), у нас да, доходы, по последним данным, находятся на таком уровне, что порядка 60% населения Казахстана тратит больше 50% всех своих доходов только на еду. Это уровень серьезной бедности», - сказал Бейсембаев в интервью журналисту Асету Матаеву.
Также был показан блиц-опрос, где жители признались, что вынуждены отказывать в покупке тех продуктов питания, которые могли приобрести ранее.
«Во всем мы уже отказываем себе, кроме хлеба ежедневного, даже сливочное масло покупаем редко», - сказала женщина на видео.
Бейсембаев объяснил причины возникновения ситуации со снижением покупательной способности населения.
«Почему мы получили такую ситуацию? Это неравенство в обществе, дикое расслоение общества, когда мы имеем достаточно небольшую прослойку общества, у которых на самом деле неприлично много денег, сильно больше, чем надо и государство ничего с этим не делает. Налог на роскошь до сих пор не прошел, как мы видим, и прогрессивная шкала подоходного налога тоже до сих пор не прошла, хотя об этом еще в 2020 году говорил Токаев. И мы до сих пор не видим изменений, и это говорит о том, что рычагов давления на эту прослойку общества, чтобы сгладить этот уровень неравенства, политической воли, чтобы попытаться это как-то исправить, ее явно до сих пор не хватает, даже несмотря на январские события. Налог на роскошь обсуждался весь прошлый год, это было предложение президента. В 2020 году президент брал на себя лично обязательства, что он лично проконтролирует введение прогрессивной шкалы подоходного налога, это был январь, я помню. Ее до сих пор нет, это все замели под ковер, видимо, президенту что-то такое сказали, что он просто отказался от этой идеи», - сказал аналитик.
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.