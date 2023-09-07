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Убийство 5-летней девочки в Туркестанской области: вынесен приговор

Просмотров:150 Опубликовано: Сегодня, 15:21
Убийство 5-летней девочки в Туркестанской области: вынесен приговор
Фото: otyrar.kz
Вынесен приговор по делу об убийстве 5-летней девочки в Туркестанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Otyrar.kz

Как сообщают журналисты издания, находящиеся на оглашении приговора, подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы. Суд также постановил, осужденному предстоит прохождение процедуры химической кастрации.

Отметим, что суд по делу проходил в СИЗО. Как ранее отмечалось, дело вызвало общественный резонанс, поэтому для обеспечения безопасности участников процесса и пресечения всякого рода эксцессов суд проходил на территории следственного изолятора другого региона.

Напомним, трагедия произошла в июле этого года в селе Жибек Жолы Сарыагашского района. Родители девочки сообщили в полицию о пропаже ребенка. Малышку искали всем селом. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили ее тело с повреждениями в доме одного из жителей села.

Сообщалось, что подозреваемый в убийстве девочки был судим в 2006 году за убийство и приговорен к 10 годам лишения свободы. В мае 2023 года его судили за то, что во время распития спиртных напитков в ссоре топором ударил односельчанина. С учетом того, что подозреваемый примирился с потерпевшим, а его предыдущая судимость была погашена, суд назначил ему три года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Верховным судом была проведена служебная проверка по факту вынесения в мае текущего года незаконного приговора в отношении подозреваемого в убийстве малолетней девочки. По итогам проверки был инициирован вопрос освобождения председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области от занимаемой должности.


Источник: Tengrinews.kz
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