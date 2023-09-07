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Стрельба в Алматинской области: убит один человек

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:32
Стрельба в Алматинской области: убит один человек
Изображение от freepic.diller на Freepik
Стрельба произошла в Алматинской области, убит один человек. Об этом в своем Instagram сообщил начальник полиции Алматинской области Бауржан Аленов, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что 7 сентября в ЦРБ Илийского района поступили четыре местных жителя с ранениями, полученными из гладкоствольного оружия. Еще один человек скончался по пути в больницу.

"Данные факты были зарегистрированы в ЕРДР по статье 99 УК РК ("Убийство") и статье 293 части 3 УК РК ("Хулиганство"). Участники происшествия установлены и задержаны сотрудниками полиции. Обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок.

"Ситуация в регионе стабильная и находится под контролем", - добавили в полиции.

Напомним, в ночь на 3 сентября в алматинском заведении "Сансет" на Аль-Фараби - Назарбаева произошла стрельба. Четыре человека стреляли в масках. В результате стрельбы пострадали два человека.


Источник: Tengrinews.kz
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