Стрельба в Алматинской области: убит один человек

Стрельба произошла в Алматинской области, убит один человек. Об этом в своем Instagram сообщил начальник полиции Алматинской области Бауржан Аленов, передает Tengrinews.kz.



Сообщается, что 7 сентября в ЦРБ Илийского района поступили четыре местных жителя с ранениями, полученными из гладкоствольного оружия. Еще один человек скончался по пути в больницу.



"Данные факты были зарегистрированы в ЕРДР по статье 99 УК РК ("Убийство") и статье 293 части 3 УК РК ("Хулиганство"). Участники происшествия установлены и задержаны сотрудниками полиции. Обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.



В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок.



"Ситуация в регионе стабильная и находится под контролем", - добавили в полиции.



Напомним, в ночь на 3 сентября в алматинском заведении "Сансет" на Аль-Фараби - Назарбаева произошла стрельба. Четыре человека стреляли в масках. В результате стрельбы пострадали два человека.