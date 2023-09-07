«Мнение народа будет решающим»: Пономарев – о референдуме по АЭС

«Тема строительства АЭС в Казахстане будируется уже больше 15 лет. Мнения здесь полярные. С одной стороны есть мнение ядерщиков, энергетиков, людей, которые прекрасно понимают, что все возведенные 30 лет назад энергетические мощности изношены, и их просто не хватает – население страны растет, потребление растет. Поэтому предлагается строить АЭС на Балхаше в поселке Улкен», - подчеркнул Сергей Пономарев.

«Также у нас есть полный цикл производства урановых таблеток в Усть-Каменогорске. Это, по сути, главное топливо для АЭС. Это нельзя сбрасывать со счетов, многие страны мечтают об этом. Также место выбрано безупречно – в поселке Улкен, место безлюдное, там есть вся необходимая инфраструктура – большие дома, здания, возведенные для строительства южно-казахстанской ГРЭС в свое время», - подчеркнул он.

«Есть сторонники и есть противники. Между ними пропасть. Они не дискутируют, спорят и не выбирают выражений, оскорбительно ведут себя по отношению друг к другу. И у тех, и у других есть свои аргументы. Аргументы противников АЭС тоже весомые. Мы все знаем, что такое Чернобыль, Фукусима. У нас есть семипалатинский полигон, поэтому мы знаем, какими последствиями может грозить ядерный взрыв или авария на АЭС. Но есть у нас и радиофобия. Именно поэтому глава государства предложил провести всенародный референдум. Это поистине историческое решение. И хотя оно очень недешевое, дорогое, мнение народа будет здесь решающим. Поэтому я считаю, что это единственное верное решение», - заключил он.