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Ребенок-гигант родился в Алматы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:32
Ребенок-гигант родился в Алматы
Фото из открытых источников
Ребенок с весом 6 килограммов 300 граммов появился на свет 5 сентября в Городском родильном доме №5 города Алматы, передает Tengri Life.

Так как плод находился в неправильном положении, малыш появился на свет путем кесарева сечения. Врачи, как и сама мама, не ожидали, что ребенок будет таким крупным. УЗИ на момент поступления показывало плод весом 4 килограмма 800 грамм.

По словам заведующей отделением новорожденных Сауле Кененбаевой, это связано с тем, что при УЗИ вес ребенка рассчитывается по методу, включающему измерение копчико-теменного размера, бипариетального размера головки.

"На сегодняшний день малыш с весом 6 300 граммов – это самый крупный ребенок, родившийся в нашем родильном доме. Родоразрешение было осуществлено операционным методом. Операция прошла успешно. Все закончилось хорошо. Мама и ее сын здоровы. Это третий ребенок в семье", – прокомментировала Кененбаева.

Как отмечает специалист, крупными считаются дети свыше четырех килограммов, а младенцев тяжелее 5 000 граммов называют гигантами.

Сейчас мама с ребенком находятся под круглосуточным наблюдением медицинских работников роддома и в ближайшее время готовятся к выписке.


Источник: Tengrinews.kz
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