Казахстанец обманывал таксистов "Яндекс" и InDrive, находясь от них за тысячу километров

Сотрудники управления криминальной полиции Акмолинской области совместно с коллегами из Восточно-Казахстанской области задержали в Усть-Каменогорске 28-летнего мужчину, умудрившегося обмануть акмолинских таксистов на расстоянии более 1 000 километров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на sinegor.kz.Используя довольно простую схему обмана, молодой человек сумел ввести в заблуждение пятерых таксистов - четверых в Кокшетау и одного в Щучинске.По информации оперативников, через мобильные приложения по услугам такси "Яндекс" и InDrive, житель Усть-Каменогорска, находясь в своем городе, отправлял водителям различные заявки с просьбой привезти продукты питания или пополнить баланс.Рассчитаться с таксистами должны были по месту прибытия, однако по приезду оказывалось, что машины никто не вызывал, а сам заказчик отключал телефон. По четырем подобным фактам полицейские начали досудебные расследования, еще один факт также выявлен в ходе расследования.Во всех случаях ущербы варьировались от 10 000 до 27 000 тенге. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются другие потерпевшие от действий задержанного.