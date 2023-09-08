В Казахстане сохраняется повышенная террористическая опасность - зампред КНБ

"Непосредственно в Казахстане стабильно сохраняется повышенная террористическая опасность. Ежегодно предотвращается не менее двух терактов", - сообщил он.

В Казахстане за последние три года сохраняется повышенная террористическая опасность, заявил заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Руслан Сейсембаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.В Астане проходит официальное открытие 40-го заседания Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с участием главы КНБ Ермек Сагимбаев.Как отметил в своей речи Руслан Сейсембаев, ежегодно в Казахстане предотвращают, как минимум, два теракта.