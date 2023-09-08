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"Дети кричали и задыхались". Давка в школе Кокшетау попала на видео

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:24
"Дети кричали и задыхались". Давка в школе Кокшетау попала на видео
Кадры из видео
В одной из школ Кокшетау на видео сняли давку детей, некоторые из которых упали на пол. На видео слышны крики и плач. Управление образования провело расследование, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео распространилось в соцсетях. На кадрах видна толпа детей в школьной форме. Дети кричат и плачут. Некоторые лежат на полу, придавленные другими детьми и их ранцами.

Как сообщили в соцсетях, видео распространилось в родительских чатах.



Ролик вызвал возмущения казахстанцев. Некоторые пользователи сети узнали стены школы №1 в Кокшетау.

"Да это в школе №1, что за безобразие, нужно срочно убирать турникеты! В случае пожара или чего-то еще последствия будут непоправимые!", "Поставили терминалы, молодцы. Но в наших школах есть такая привычка, держать двери закрытыми. Дети приходят и толпятся около двери, а потом открывают двери и вся эта толпа рвется в одну дверь. Меня всегда это бесило. Откройте двери и пусть дети заходят спокойно без толпы и нервов. Я бы на месте родителей с этим видео и в прокуратуру. Так ведь и насмерть затоптать могут", "Сыну повезло, их класс на 2 минуты раньше отпустили, и они не попали в эту кучу. Поставили бы просто вешалки на каждом этаже, чтобы хоть как-то разгрузить гардероб", - написали комментаторы.


В управлении образования Акмолинской области подтвердили, что на видео коридор школы-гимназии №1 Кокшетау.

Выяснилось, что в школе обучается 2866 детей. Учебное заведение не является переполненным и работает лишь в две смены. Занятия проходят в штатном режиме.

"После опубликованного ролика в социальных сетях управлением образования Акмолинской области проведено служебное расследование. Установлено, что данный факт произошел по завершению учебных занятий, когда в школьный коридор одновременно вышли с учебных кабинетов все классы.


В настоящее время администрацией школы отрегулировано расписание, график выхода учащихся на перемены и выхода с занятий. Руководство школы, своевременно не принявшее необходимые меры, привлечено к дисциплинарной ответственности", - заявили в управлении.

В управлении заверили, что среди детей пострадавших нет.


Источник: Тengrinews.kz
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