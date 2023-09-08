Проиграл зарплату отца: 23-летний актюбинец покончил с собой из-за ставок

"В последние годы ситуация с игровой зависимостью в Казахстане стала приобретать все более широкие масштабы. Для некоторых семей это стало большой трагедией", – отметил Президент.

В Актюбинской области парень покончил жизнь самоубийством после того, как проиграл на ставках зарплату отца, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.В отдел полиции поступило сообщение о том, что в доме обнаружен труп молодого человека, который покончил жизнь самоубийством. Оказалось, что 23-летний житель области пошел на отчаянный шаг после того, как проиграл на ставках всю заработную плату отца, у которого на следующий день был день рождения.За полгода мужчина проиграл почти 1,2 миллиона тенге на ставках. Все началось с игровых автоматов, потом делал ставки на спорт, пытаясь так заработать.Напомним, ранее Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, на котором были рассмотрены вопросы игровой зависимости среди населения.Токаев акцентировал внимание на том, что особую группу риска составляет молодежь, и поручил государственным органам усилить работу по установлению ограничений в отношении азартных игр для отдельных категорий граждан.