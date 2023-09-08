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Убийство 5-летней девочки в Туркестанской области: глава суда написал заявление

Просмотров:532 Опубликовано: Вчера, 16:33
Убийство 5-летней девочки в Туркестанской области: глава суда написал заявление
Фото: otyrar.kz
Председатель Сарыагашского районного суда Туркестанской области, где ранее рассматривалось дело в отношении мужчины, которого 7 сентября осудили за убийство 5-летней девочки, подал заявление, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Заявление Шетенова Н.Б. об освобождении его от занимаемой должности председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области по собственному желанию поступило в Высший судебный совет 7 сентября этого года и будет рассмотрено на предстоящем заседании совета", - сообщили в пресс-службе Высшего судебного совета (ВСС).


При этом в Высшем судебном совете разъяснили, что освобождение от должности судьи по собственному желанию и уход в отставку являются разными основаниями для освобождения от должности.

"В частности, отставка - это почетный уход с должности судьи, имеющего безупречную репутацию, стаж судейской работы не менее двадцати лет, с сохранением за ним звания судьи, принадлежности к судейскому сообществу, гарантии личной неприкосновенности и иных материальных и социальных гарантий, предусмотренных Конституционным законом "О судебной системе и статусе судей". Заявления от Шетенова Н.Б. об уходе в отставку в Высший судебный совет не поступало", - говорится в сообщении ВСС.


Отметим, 7 сентября 2023 года в Шымкенте специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области признал 48-летнего мужчину виновным в убийстве 5-летней девочки. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве девочки был судим в 2006 году за убийство и приговорен к 10 годам лишения свободы. В мае 2023 года его судили за то, что во время распития спиртных напитков в ссоре топором ударил односельчанина. С учетом того, что подозреваемый примирился тогда с потерпевшим, а его предыдущая судимость была погашена, суд назначил ему три года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Позже стало известно, что Верховным судом была проведена служебная проверка по факту вынесения в мае 2023 года незаконного приговора в отношении подозреваемого в убийстве малолетней девочки. По итогам проверки был инициирован вопрос освобождения председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области от занимаемой должности.

Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили, что с учетом того, что осужденный за убийство малолетней девочки ранее, находясь под пробационным контролем, совершил особо тяжкое преступление, в отношении сотрудников службы пробации начато досудебное расследование по факту халатности.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Кари (Посетители) Вчера, 17:18
Зачем им пожизненное обеспечение за нас счёт? Пусть у этой твари откроется кровотечение, и сдохнет медленной смертью
 
 

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