Исключить примирение, судить за приставание. Что хочет изменить в УК детский омбудсмен

В Казахстане разработали законопроект, ужесточающий наказание за насилие в отношении детей. Подробности сообщила уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева, передает Tengrinews.kz.
Омбудсмен представила законопроект по обеспечению безопасности детей в Генеральной прокуратуре. Всего планируется внести 55 пунктов в четыре кодекса и 10 законов.
Фото Facebook Динары Закиевой
"В течение сентября планируется обсуждение законопроекта с НПО, общественностью на разных площадках, а затем (он будет) направлен на заключение правительства, экспертизы, будет обсуждаться в рабочих группах Мажилиса Парламента РК", - написала Динара Закиева в Facebook.
Среди новшеств, которые предлагают разработчики документа:
-исключение примирения сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних;
-исключение ограничения свободы по статьям 106, 107, 110, 140 Уголовного кодекса (лишение свободы остается);
-введение статьи "Приставание сексуального характера к несовершеннолетним";
-ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности: предусмотреть только пожизненное заключение;
-запрет на высадку детей из общественного транспорта (например, безбилетников), если их не сопровождают взрослые/родители.
Фото Facebook Динары Закиевой
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу поручил ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних.
Глава государства считает, что необходимо институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга.
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