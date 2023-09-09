Закон о блогерах заработал в Казахстане. Что нужно знать

"Для этого вводится требование установить программу по определению количества пользователей данного ресурса в сети Интернет и назначить законного представителя, взаимодействующего с местным уполномоченным органом.



В случае обнаружения противоправного контента на онлайн-платформах законный представитель будет уведомлен о необходимости его удаления. При несоблюдении данного требования уполномоченный орган вправе ограничить деятельность онлайн-платформы", - разъяснил ранее депутат Мажилиса Анас Баккожаев.

"В одной статье это приравнивается к платформе, в другой они разводятся в разные понятия. И здесь вопрос о тайне переписки. Если мы приравниваем к онлайн-платформе, то, соответственно, возникает вопрос: насколько конфиденциальной будет переписка между пользователями и каков предел раскрытия этих данных по требованию уполномоченного органа?" - обозначил проблему Хасанов.

10 июля Президент Токаев подписал закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, передает корреспондент Tengrinews.kz.Сообщалось, что после официального опубликования в СМИ закон вступит в силу через 60 дней, то есть 9 сентября 2023 года.Закон устанавливает права и обязанности онлайн-платформ и блогеров. В частности, наряду с действующей уголовной ответственностью вводится административная ответственностьДля обычных пользователей онлайн-платформ штраф составит(69 тысяч тенге в 2023 году), тогда как для блогеров, занимающихся предпринимательской деятельностью, -(138 тысяч тенге в 2023 году).В интерфейсы и модерацию онлайн-площадок планируют ввести. Это позволит алгоритмам соцсетей модерировать контент на казахском языке.Также владельцев онлайн-площадок обяжути уклонением от уплаты налогов.Казахстанские блогеры, которые размещают рекламу на своих страницах в соцсетях, должны будут официальноТакже к пользователям интернет-площадок вводится требование, размещаемую на их страницах, и в целом вести свою деятельность в соответствии с Предпринимательским кодексом.10 июля Акорда сообщила, что Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе". Главой государства также подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы".Ранее сообщалось, что в законодательстве Казахстана закрепят понятие "инфлюенсер".На обсуждении законопроекта у эксперта, члена общественной палаты при Мажилисе, PhD по юриспруденции Муслима Хасенова вызвало опасение понятие сервиса обмена мгновенными сообщениями.