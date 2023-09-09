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Непогода угрожает качеству зерна в северных регионах Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:16
Непогода угрожает качеству зерна в северных регионах Казахстана
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Дожди и заморозки могут снизить качество зерна в северных областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В основных зерносеющих регионах Казахстана – Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях –последние две недели не прекращаются осадки. По прогнозам "Казгидромета", дожди продлятся вплоть до 17 сентября. Ожидаются заморозки, из-за чего в северных областях высок риск ухудшения качества нового зерна, его прорастания и высокой влажности.

"Сейчас наша главная задача – минимизировать последствия непогоды, оказать всю необходимую поддержку аграриям и обеспечить качественный семенной фонд на следующий год", – сказал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Оперативного штаба по уборочной кампании.


Там же министр обозначил меры, которые нужно предпринять для минимизации ущерба.

-Хлебоприемные предприятия и карантинные службы при приемке зерна перейдут на круглосуточный режим работы. Также с КТЖ будет проработан вопрос по своевременной поставке зерновозов.

- Выделить дополнительный объем дизтоплива для сушки зерна. Решение уже принято совместно с Министерством энергетики.

- Финансовые институты и Продкорпорация детально проработают вопросы пролонгации кредитов и лизингов аграриям.

- Ускорить вопрос покрытия долгов по субсидиям. Дополнительная потребность – 171 млрд тенге.

- Сформировать качественный семенной фонд для фермеров на следующий год.

По оперативным данным на 8 сентября, в Казахстане убрано 4,8 млн га зерновых, что составляет 28% от уборочной площади. При средней урожайности 10 ц/га намолочено 4,8 млн тонн зерна.


Источник: Zakon.kz
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