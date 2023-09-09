Из Алматы запустили прямой авиарейс в Тель-Авив

"Открытие нового авиарейса по направлению Алматы – Тель-Авив послужит основой для расширения туристского потенциала нашего города, а также позволит укрепить торгово-экономические и культурные связи между двумя государствами. Благодаря принятым мерам интерес к Алматы как к туристической дестинации растет, и мы продолжаем эту работу", – сообщила руководитель Управления туризма Алматы Галия Токсеитова.

С 7 сентября открыт прямой авиарейс Алматы – Тель-Авив. Первые израильские туристы уже успели воспользоваться рейсом и посетить южную столицу Казахстана, сообщает Zakon.kz.Как рассказали в Управлением туризма города Алматы, полеты выполняются дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям – на комфортабельном воздушном лайнере Airbus А321LR.Продолжительность рейса из Тель-Авива составляет 5 часов 50 минут, обратно из Алматы – 6 часов 45 минут.По случаю открытия нового авиасообщения подготовлен гостевой тур из Израиля. Иностранных туристов ознакомят с популярными достопримечательностями города и окрестностей. Кроме того, запланировано посещение горнолыжного курорта "Шымбулак", лестницы здоровья "Медеу", Чарынского каньона, озера Кольсай и других уникальных мест.Туристический поток в Алматы стал активно расти с отменой пандемии. В первом полугодии текущего года в мегаполис прибыло свыше 972 тыс. человек, из них более 710 тыс. – внутренние туристы, более 261 тыс. – иностранцы.Ранее стало известно, что Албания может стать новым туристическим направлением для казахстанцев.