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Как предотвратить аномальный рост цен на продукты, обсудили в Правительстве

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:33
Как предотвратить аномальный рост цен на продукты, обсудили в Правительстве
Иллюстративное фото
Для формирования стабфондов страны на предстоящие межсезонье и зиму в регионах пройдут ярмарки овощей. Эти и другие меры, принимаемые для стабилизации цен на основные продукты питания в период активной уборочной кампании, рассмотрели на еженедельном совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Как сообщил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Айдар Абилдабеков, 14 сентября запланирована ярмарка лука в Жамбылской области. Приглашены все регионы и крупные торговые сети.

"Пока цена на лук низкая, регионам необходимо принять активное участие и законтрактовать необходимые объемы", — подчеркнул Абилдабеков.


Он также информировал о работе ведомства по анализу цепочек ценообразования на СЗПТ от производителя до торговых полок через электронные счета-фактуры (ЭСФ).

"С начала года проведен анализ 814 цепочек, по 146 фактам установлены риски превышения торговой надбавки. В некоторых регионах зафиксирован аномальный рост цен на яйца первой категории. Мы провели детальный анализ ЭСФ по 5 производителям, установлены риски нарушения торговой надбавки у оптовика ТОО "Воробьев А.А.", который приобретал яйца у птицефабрики и другого оптовика, а далее продавал их физическим и юридическим лицам с торговой надбавкой от 35% до 131%. Другой оптовик ТОО "DOSAUTO KZ" приобретал яйца у производителя ТОО "Адель Кус" и реализовывал их физическим лицам с торговой надбавкой 71%", — сообщил глава комитета.


Отдельно рассмотрели ценовую ситуацию по рису. При общей динамике снижения цен на СЗПТ за истекшую неделю на 0,1%, стоимость риса выросла на 1,1%. По данным вице-министра сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, в настоящее время, несмотря на проведенную в июне этого года ярмарку по рису в Кызылорде, всего 4 региона (Акмолинская, Костанайская и Туркестанская области и Шымкент) законтрактовали запасы этой крупы в полном объеме от потребностей своего населения на три месяца. В аутсайдерах — ВКО (9% от потребности), ЗКО — 22%, Актюбинская область — 36%.

Также на совещании обсудили ситуацию по учету частных овощехранилищ по стране, что позволит качественно улучшить статистику и анализ ситуации с обеспечением страны овощами.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил провести работу по постановке на учет всех объектов хранения овощей, регионам — усилить работу по формированию необходимых запасов основных продуктов питания для обеспечения стабильных цен.


Источник: Baigenews.kz
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