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Казахстанку задержали по подозрению в убийстве в Турции

Просмотров:90 Опубликовано: Сегодня, 07:41
Казахстанку задержали по подозрению в убийстве в Турции
Фото: instagram.com/emniyetgm
Казахстанку задержали в Турции по подозрению в убийстве турецкого гражданина, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Инцидент подтвердили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

"Ее задержали по подозрению в убийство турецкого гражданина. Сейчас ведется следствие", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.


Напомним, 3 сентября в турецком городе Аланья в результате ДТП погибли две казахстанки. Находившаяся в автомобиле-сафари гражданка Казахстана скончалась на месте, российская туристка и 2-летняя казахстанка скончались в больнице. А спустя несколько дней погиб супруг казахстанки, который находился в реанимации.


Источник: Tengrinews.kz
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