Казахстанку задержали по подозрению в убийстве в Турции

"Ее задержали по подозрению в убийство турецкого гражданина. Сейчас ведется следствие", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Казахстанку задержали в Турции по подозрению в убийстве турецкого гражданина, передает корреспондент Tengrinews.kz.Инцидент подтвердили в Министерстве иностранных дел Казахстана.Напомним, 3 сентября в турецком городе Аланья в результате ДТП погибли две казахстанки. Находившаяся в автомобиле-сафари гражданка Казахстана скончалась на месте, российская туристка и 2-летняя казахстанка скончались в больнице. А спустя несколько дней погиб супруг казахстанки, который находился в реанимации.