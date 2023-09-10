"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днем семьи! В жизни каждого человека семья занимает особое место. Она играет важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения, приобщении детей к национальным ценностям. Не зря говорят: "Родина начинается с семьи". И уважение традиций, и патриотизм берут свое начало с родного очага. Институт семьи вносит решающий вклад в формирование нового качества нашей нации, содействуя укоренению в обществе таких качеств ответственного гражданина, "Адал азамат", как трудолюбие, стремление к знаниям, солидарность", - поздравил казахстанцев Глава государства.

"Поэтому государство уделяет пристальное внимание совершенствованию системы защиты материнства и детства, продвижению семейных ценностей. Обеспечение благополучия каждой семьи – одна из приоритетных задач на пути построения Справедливого Казахстана. Пусть в нашей стране процветает каждая семья! Желаю всем гражданам крепкого здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем семьи, передает корреспондент Tengrinews.kz.Президент считает, что крепкая семья – это надежный залог гармоничного и устойчивого развития страны.День семьи учрежден в 2013 году. Праздник отмечается каждое второе воскресенье сентября.