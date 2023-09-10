Астана. 10 сентября. КазТАГ – Казахстан оказался в числе худших в рейтинге коррумпированности стран, сообщает orda.kz.



«Анализ US News 20232023 года охватывает 87 стран. И, как говорится в проекте, рейтинг основан на глобальном восприятии страны с точки зрения обычных жителей и гостей. Эксперты в итоге выявили менее коррумпированные страны в мире. На первых строчках стоят Швейцария, Канада и Швеция. Последняя, к слову, довольно часто встречается в новостных сводках об актах сожжения Корана. Там полиция разрешает проводить акции, которые после будоражат весь исламский мир. Казахстан по рейтингу коррупции (чем выше цифра, тем ее больше) занял 75-ую строчку, это между Кенией и Гватемалой», - говорится в сообщении в воскресенье.



Как отмечается, еще ниже опустились такие страны, как Колумбия, Мексика, Сальвадор. А замыкает рейтинг Россия, она на 87 месте.



Также сообщается, что по уровню комфортного выхода на пенсию, образованию, а также еще ряду ислледований, Казахстан так же занимает места ниже 75 строчки. Примечательно, что для различных вложений наша страна рассматривается не самым лучшим образом. В таком рейтинге Казахстан занимает 83 место.