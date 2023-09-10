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Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана

Просмотров:48 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Казгидромете объявили штормовые предупреждения в Астане и 12 областях страны на 10 сентября, передает Tengrinews.kz.

По данным Казгидромета, на большей части Казахстана ожидаются дожди и грозы.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

В Шымкенте ночью ожидается гроза. Ветер восточный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, юге, западе области, днем на севере области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ночью и утром ожидаются временами сильный дождь, гроза.

Днем на западе, севере, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе ветер северо-западный, днем порывы 15 метров в секунду.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем при грозе 15-20 метров в секунду. На северо-западе, северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем при грозе 15-18 метров в секунду.

Ночью на юге, востоке, днем на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. На западе, юге, севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. На юго-западе, северо-западе, востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Ночью на севере региона ожидаются на поверхности почвы заморозки до минус 2 градусов. В Уральске днем ожидается гроза, ночью ожидаются на поверхности почвы заморозки до минус 2 градусов.

На северо-востоке, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области – град. Ветер юго-восточный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду.

В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Актау днем ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Днем на севере, западе Павлодарской области ожидается гроза. На юге Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на западе области сильный дождь. На юге, севере, востоке области ожидается гроза, на юго-востоке области – туман. Днем на востоке области ожидается град. Ветер восточный, на юге, севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер восточный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду. В Туркестане ночью ожидается гроза. Ветер восточный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.

На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


Источник: Tengrinews.kz
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