Есть ли среди погибших в Марокко казахстанцы, ответили в МИД

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что казахстанцев среди пострадавших в Марокко от землетрясения нет, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Среди погибших и пострадавших от землетрясения в Марокко казахстанцев нет", - сказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров.



Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Королю Марокко Мухаммеду VI, и выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами.



Напомним, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Число погибших в результате стихийного бедствия, согласно последним данным, превысило 2 тысячи. Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства.