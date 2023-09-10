Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 10 Сентября
+18...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 466.29 KZT
  • €1 = 499.07 KZT
  • 1 RUB = 4.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Кому пересчитают пенсию в Казахстане?

Просмотров:40 Опубликовано: Сегодня, 17:26
Кому пересчитают пенсию в Казахстане?
Фото из открытых источников
Постановлением правительства РК от 5 сентября 2023 года утверждены Правила перерасчета пенсионных выплат за выслугу лет, назначенных до 1 января 2016 года в неполном объеме, с учетом их доведения до полного объема, сообщает Zakon.kz.

Пенсионные выплаты за выслугу лет, назначенные до 1 января 2016 года в неполном объеме, перерасчитываются с учетом их доведения до полного объема при возврате 50% от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств.

Указывается, что в случае заключения до 1 января 2016 года договора пенсионного аннуитета возврату подлежит сумма обязательных пенсионных взносов, сформированная за счет бюджетных средств, оставшаяся на индивидуальном пенсионном счете.

Порядок перерасчета

Перерасчет размеров пенсионных выплат за выслугу лет осуществляется получателям пенсионных выплат за выслугу лет в неполном объеме из числа военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года.

Размеры пенсионных выплат перерасчитываются согласно ст. 213 Социального кодекса с учетом выслуги лет, трудового стажа, денежного содержания получателя на день его увольнения со службы (исключения из списков личного состава) по документам, имеющимся в его пенсионном деле.

При этом перерасчитанные размеры пенсионных выплат повышаются с учетом индексации за весь период получения пенсионных выплат в неполном объеме до 1 января 2016 года.

Перерасчитанные размеры пенсионных выплат не могут быть:

- ниже размера пенсионных выплат по данным пенсионного дела на 1 января 2016 года. Если размер пенсионных выплат, перерасчитанный по данным правила, ниже размера пенсионных выплат с 1 января 2016 года, то сохраняется размер пенсионных выплат с 1 января 2016 года;
- выше 109-кратного МРП (376 050 тенге в 2023 году).

Перерасчет размеров пенсионных выплат осуществляется после получения с единого накопительного пенсионного фонда справки-подтверждения о списании с индивидуального пенсионного счета 50% от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года.

Уполномоченные государственные органы по назначению пенсионных выплат в течение семи рабочих дней со дня получения справки передают в филиалы Государственной корпорации выписку из пенсионного дела об изменении размера пенсионных выплат за выслугу лет с 1 января 2016 года по утвержденной форме.

Постановление вводится в действие с 18 сентября 2023 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2023 года.

При этом постановление правительства «Об утверждении Правил перерасчета пенсионных выплат за выслугу лет, назначенных до 1 января 2016 года в неполном объеме, с учетом их доведения до полного объема» и поправки к нему утрачивают силу.


Источник: qostanay.tv
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика