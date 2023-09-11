Обвиняемый в тяжком преступлении казахстанский чиновник пытался пересечь границу

"Отарбаев М.Ж. нарушил избранную в отношении него меру пресечения и пытался скрыться от суда (суду предоставлен рапорт ДАПК по ВКО от 03.08.2023 года о том, что пресечена попытка пересечения границы через пограничный пост "Кордай" в Киргизскую Республику Отарбаева М.Ж. в 00.57 часов 03.08.2023 года). Обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, за которое предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Суд соглашается с мнением прокурора о том, что подсудимый Отарбаев М.Ж. может скрыться, чем будет препятствовать рассмотрению дела в суде, в связи с чем, избранная в отношении него мера пресечения подлежит изменению на более строгую", - говорится в постановлении суда.

Его поймали на границе Казахстана с Кыргызстаном.Как оказалось, дело в отношении руководителя государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области Мади Отарбаева поступило в суд в июне текущего года. Третьего августа, как следует из материалов суда, в полночь он пытался пересечь границу, передает корреспондент inbusiness.kz.Он обвиняется в совершении уголовного правонарушения по статье 361 части 4 пункта 3 УК РК. (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). С мая текущего года органом уголовного преследования в отношении чиновника избрана подписка о невыезде. Четвертого августа суд № 2 г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области изменил ему меру пресечения на содержание под стражей.Сам Мади Отарбаев и его адвокат просили оставить меру пресечения прежней. Подсудимый уверял, что у него не было умысла, по семейным обстоятельствам и состоянию здоровья хотел пройти обследование в Бишкеке.По данным с сайта акимата ЗКО 55-летний Мади Отарбаев еще находится в должности руководителя ГАСК ЗКО.В сфере государственного архитектурно-строительного контроля работет с 2004 года.Запомнился, в том числе, тем, что ему в 2016 году объявили строгий выговор за то, что назвал своих подчиненных "баранами, которым нужен пастух". Оскорбленные сотрудники управления строительства, архитектуры и градостроительства записали его нелестные высказывания на диктофон и пожаловались в департамент по делам госслужбы.Также экс-руководитель ведомства был привлечен к административному штрафу почти в полтора миллиона тенге за нарушение в сфере проведения государственных закупок. Тогда судебная коллегия по гражданским делам ВКО признал договора с компаниями ТОО "Проектно-изыскательский институт "Семстройпроект" и ТОО "Востокоблпроект" недействительными. Суд пришел к выводу, что эти компании были незаконно допущены к инженерному проектированию детского сада на 240 мест.