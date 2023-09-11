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Болельщики восхитили казахстанцев, убрав за собой мусор на "Астана Арене"

Просмотров:241 Опубликовано: Сегодня, 08:16
Болельщики восхитили казахстанцев, убрав за собой мусор на "Астана Арене"
фото акимата Астаны
Столичные болельщики сборной Казахстана по футболу восхитили пользователей соцсетей, убрав за собой мусор на стадионе "Астана Арена" после матча с Северной Ирландией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Восхитила не только активность болельщиков, но и их осознанность и единение. Ведь после завершения матча они не стали сразу покидать трибуны, а взялись собирать мусор вокруг. К уборке присоединились активисты, волонтеры "Астана Жастары", а также все неравнодушные болельщики.

Эта инициатива не осталась без внимания известных блогеров и пользователей социальных сетей. Они поделились фотографиями убирающих стадион в своих аккаунтах.

Болельщики восхитили казахстанцев, убрав за собой мусор на "Астана Арене"

Болельщики восхитили казахстанцев, убрав за собой мусор на "Астана Арене"




Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Instagram особо отметил инициативу волонтеров по сбору мусора на стадионе. "Особо хотел бы отметить инициативу наших волонтеров из "Астана Жастары" и других организаций, а также отдельных граждан, активистов, которые остались после матча на стадионе и убрали мусор с трибун. Горжусь нашими спортсменами-футболистами и нашей замечательной молодежью", - написал Глава государства.

Матч Казахстан - Северная Ирландия в рамках квалификации Евро-2024 состоялся вечером в воскресенье 10 сентября на "Астана Арене". Сборная Казахстана одержала победу со счетом 1:0.


Источник: Тengrinews.kz
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