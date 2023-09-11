Болельщики восхитили казахстанцев, убрав за собой мусор на "Астана Арене"

Столичные болельщики сборной Казахстана по футболу восхитили пользователей соцсетей, убрав за собой мусор на стадионе "Астана Арена" после матча с Северной Ирландией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на акимат Астаны.Восхитила не только активность болельщиков, но и их осознанность и единение. Ведь после завершения матча они не стали сразу покидать трибуны, а взялись собирать мусор вокруг. К уборке присоединились активисты, волонтеры "Астана Жастары", а также все неравнодушные болельщики.Эта инициатива не осталась без внимания известных блогеров и пользователей социальных сетей. Они поделились фотографиями убирающих стадион в своих аккаунтах.Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Instagram особо отметил инициативу волонтеров по сбору мусора на стадионе. "Особо хотел бы отметить инициативу наших волонтеров из "Астана Жастары" и других организаций, а также отдельных граждан, активистов, которые остались после матча на стадионе и убрали мусор с трибун. Горжусь нашими спортсменами-футболистами и нашей замечательной молодежью", - написал Глава государства.Матч Казахстан - Северная Ирландия в рамках квалификации Евро-2024 состоялся вечером в воскресенье 10 сентября на "Астана Арене". Сборная Казахстана одержала победу со счетом 1:0.