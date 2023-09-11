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Налог на транспорт могут упразднить в Казахстане

Просмотров:323 Опубликовано: Сегодня, 18:21
Налог на транспорт могут упразднить в Казахстане
Изображение от Freepik
Транспортный налог могут упразднить в Казахстане из-за роста цен на ГСМ в 2025 году, передает Tengrinews.kz.

На сайте "Открытых НПА" опубликован документ, разработанный Министерством национальной экономики, являющийся консультативным к проекту нового "Налогового кодекса" на 2024 год. Среди прочих предложений по решению проблем текущей налоговой системы в нем рассмотрен вопрос о пересмотре транспортного налога. В частности указано, что переход в 2025 году к единому рынку нефтепродуктов в рамках стран ЕАЭС приведет к существенному росту цен на ГСМ. Как следствие, возрастут совокупные издержки физических лиц на использование легковых транспортных средств с учетом налога на транспортные средства, утилизационный сбор, сбор за первичную регистрацию автомобильных транспортных средств.

"При значительном росте цен на ГСМ, к примеру, в 2 раза, вырастут расходы граждан на владение и эксплуатацию транспортными средствами. Особенно чувствительным такой рост будет для лиц, владеющих транспортом эконом-класса, соответственно, необходимы меры по недопущению ухудшения их социального и материального положения", - указано в документе.


В качестве меры по решению этой проблемы подложено упразднить налог на транспортные средства с сохранением налога по автомобилям с повышенным объемом двигателя.

Поступления по налогу на транспортные средства физических лиц в 2022 году составили 70 миллиардов тенге.

Отметим, что в документе есть и другие важные меры для налогоплательщиков. К примеру, предлагается постепенно повысить налог на добавленную стоимость (который входит в итоговую стоимость товаров), а также ввести прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога, в зависимости от размера доходов.

Документ находится на обсуждении до 29 сентября.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 20:10
...необходимы меры по недопущению ухудшения их социального и материального положения", - указано в документе.
Какая забота! uhmylka
Только вот беда: единовременный налог на автотранспорт и постоянные траты на ГСМ не сопоставимы.
 
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OpenSuser (Посетители) Сегодня, 20:05
При значительном росте цен на ГСМ, к примеру, в 2 раза, вырастут расходы граждан на владение и эксплуатацию транспортными средствами
тут просто вырастут расходы граждан на всё, а не только на владение ТС. И уже среднестатистический казахстанец на еду будет тратить не 50% с лишним своего дохода, а все 70-80%. Потом что? Опять типо повышение з/п? А в курсе, что коммерческий сектор не поспевает за вами? Псевдо MBAшники продолжают разгонять и без того несущуюся, как локомотив, инфляцию.
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 18:53
Давно про это говорят, да воз и ныне там

Жить нужно непременно хорошо
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 18:53
А там и купюра номиналом в 30 000 появится. Наверно.
 
 

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