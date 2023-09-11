Налог на транспорт могут упразднить в Казахстане

"При значительном росте цен на ГСМ, к примеру, в 2 раза, вырастут расходы граждан на владение и эксплуатацию транспортными средствами. Особенно чувствительным такой рост будет для лиц, владеющих транспортом эконом-класса, соответственно, необходимы меры по недопущению ухудшения их социального и материального положения", - указано в документе.

Транспортный налог могут упразднить в Казахстане из-за роста цен на ГСМ в 2025 году, передает Tengrinews.kz.На сайте "Открытых НПА" опубликован документ , разработанный Министерством национальной экономики, являющийся консультативным к проекту нового "Налогового кодекса" на 2024 год. Среди прочих предложений по решению проблем текущей налоговой системы в нем рассмотрен вопрос о пересмотре транспортного налога. В частности указано, что переход в 2025 году к единому рынку нефтепродуктов в рамках стран ЕАЭС приведет к существенному росту цен на ГСМ. Как следствие, возрастут совокупные издержки физических лиц на использование легковых транспортных средств с учетом налога на транспортные средства, утилизационный сбор, сбор за первичную регистрацию автомобильных транспортных средств.В качестве меры по решению этой проблемы подложено упразднить налог на транспортные средства с сохранением налога по автомобилям с повышенным объемом двигателя.Поступления по налогу на транспортные средства физических лиц в 2022 году составили 70 миллиардов тенге.Отметим, что в документе есть и другие важные меры для налогоплательщиков. К примеру, предлагается постепенно повысить налог на добавленную стоимость (который входит в итоговую стоимость товаров), а также ввести прогрессивную шкалу индивидуального подоходного налога, в зависимости от размера доходов.Документ находится на обсуждении до 29 сентября.