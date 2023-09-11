Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 11 Сентября
+18...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.88 KZT
  • €1 = 496.72 KZT
  • 1 RUB = 4.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сколько частных яхт и самолетов есть в собственности у казахстанцев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:19
Сколько частных яхт и самолетов есть в собственности у казахстанцев
Изображение от frimufilms на Freepik
Обеспеченные казахстанцы владеют 490 частными яхтами и 248 самолетами. Такие данные содержатся в консультативном документе к проекту Налогового кодекса, опубликованном на портале "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz.

В документе, опубликованном Министерством национальной экономики, сказано, что в Казахстане яхты и частные самолеты имеются у ограниченного круга лиц.

Так, 490 яхт находятся в собственности у физических лиц, 176 – у юридических лиц; 248 самолетов - в собственности у физических лиц, 665 – у юридических лиц.

На сегодняшний день в законодательстве отсутствует налогообложение предметов роскоши.

Новый Налоговый кодекс должен вступить в силу с 1 января 2024 года. В нем разработчики планируют отразить так называемый налог на роскошь.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика