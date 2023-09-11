Сколько частных яхт и самолетов есть в собственности у казахстанцев

Обеспеченные казахстанцы владеют 490 частными яхтами и 248 самолетами. Такие данные содержатся в консультативном документе к проекту Налогового кодекса, опубликованном на портале "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz.



В документе, опубликованном Министерством национальной экономики, сказано, что в Казахстане яхты и частные самолеты имеются у ограниченного круга лиц.



Так, 490 яхт находятся в собственности у физических лиц, 176 – у юридических лиц; 248 самолетов - в собственности у физических лиц, 665 – у юридических лиц.



На сегодняшний день в законодательстве отсутствует налогообложение предметов роскоши.



Новый Налоговый кодекс должен вступить в силу с 1 января 2024 года. В нем разработчики планируют отразить так называемый налог на роскошь.