В Алматы осудили отца за неоднократное изнасилование родной дочери

"Подозреваемый был сразу же водворен в изолятор временного содержания. Далее суд санкционировал его арест. Вина его доказана рядом экспертных исследований, показаниями потерпевшей девочки и следственными действиями", - отметил начальник Управления полиции Алмалинского района подполковник полиции Олжас Шарипов.

В Алматы состоялся суд над мужчиной, который на протяжении нескольких лет насиловал родную дочь, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.Из материалов дела стало известно, что мужчина, 1979 года рождения, с 2021 года неоднократно насиловал свою дочь, 2009 года рождения. Лишь спустя два года девочка решилась рассказать своей маме о том, что с ней творит отец. Женщина заявила на мужа в полицию.Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 120 УК "Изнасилование, совершенное неоднократно" и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.