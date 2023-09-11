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В Алматы осудили отца за неоднократное изнасилование родной дочери

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:04
В Алматы осудили отца за неоднократное изнасилование родной дочери
Фото: pixabay
В Алматы состоялся суд над мужчиной, который на протяжении нескольких лет насиловал родную дочь, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Из материалов дела стало известно, что мужчина, 1979 года рождения, с 2021 года неоднократно насиловал свою дочь, 2009 года рождения. Лишь спустя два года девочка решилась рассказать своей маме о том, что с ней творит отец. Женщина заявила на мужа в полицию.

"Подозреваемый был сразу же водворен в изолятор временного содержания. Далее суд санкционировал его арест. Вина его доказана рядом экспертных исследований, показаниями потерпевшей девочки и следственными действиями", - отметил начальник Управления полиции Алмалинского района подполковник полиции Олжас Шарипов.


Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 120 УК "Изнасилование, совершенное неоднократно" и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.


Источник: Тengrinews.kz
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