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"Казахстан вошёл в число самых коррумпированных стран мира": в Антикоре прокомментировали опрос американского журнала

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 09:20
"Казахстан вошёл в число самых коррумпированных стран мира": в Антикоре прокомментировали опрос американского журнала
Иллюстративное фото
В рейтинге US News 2023 наименее коррумпированных стран Казахстан оказался в конце списка - на 75-м месте среди 87 государств. Как говорится в проекте, рейтинг основан на глобальном восприятии страны с точки зрения обычных жителей и гостей. Опрос американского новостного журнала прокомментировали в Антикоррупционной службе Казахстана, передаёт Orda.kz.

Официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов опубликовал пост в Facebook, где написал, что они с коллегами изучили тот самый рейтинг. По его словам, указанный опрос не представлен как официально существующие рейтинги о состоянии коррупции. Представитель агентства также считает, что опрос не имеет в своей основе методики оценки уровня коррумпированности государств и не преследует такой цели.

"Интересно, что в список оцениваемых стран вошли всего 87 стран. Хотя даже стран-членов ООН свыше 190. Почему из этого списка выкинули остальные страны, знают только авторы опроса. Сам опрос проводился по 10 категориям. Но если категории туризм, открытость для бизнеса, продвинутость еще понятны. То как можно определить уровень коррупции по шкале "сексуальность"? И судя, по оценке авторов опроса – мы совсем не сексуальный народ, всего на 3,7 процента. Цифры приведены ниже в скринах", - написал Арман Тлеукенов.


Еще один важный факт, по словам Арман Тлеукенова, в оценке участвовали жители лишь 36 стран. На деле в опросе участвовали 87 стран и среди респондентов отсутствуют граждане 51 страны.

"Значит, участвующие в опросе могли вообще никогда не посещать Казахстан. А оценку давали лишь со слов сторонних лиц или информации, полученной из открытых источников, в том числе и из фильма Бората. Суть рейтинга заключается в оценке восприятия для возможности потенциального посещения или проживания в туристических целях, а не для определения коррумпированности стран", - пишет официальный представитель Антикора.


Арман Тлеукенов также подчеркнул, что ни один существующий рейтинг не оценивает реальный уровень коррупции страны, а лишь дает значение о его восприятии тем или иным кругом лиц. Существуют мировые институты оценки восприятия коррупции – Индекс восприятия коррупции Транспаренси Интернешнл, Индексе контроля коррупции Всемирного банка, Индекс верховенства закона (World Justice Project) по отсутствию коррупции, рассказывают в Антикоре.

"При этом, как показывает сравнительный анализ с рейтингом "US News", оценка отдельных стран полностью противоположна. К примеру, в указанном рейтинге выше Казахстана (75 место) расположены Египет (47), Украина (48), Филиппины (56), Азербайджан (62), Узбекистан (68), Гондурас (70). Тогда как, к примеру, в международном Индексе восприятия коррупции Транспаренси Интернешнл у данных стран показатель намного ниже казахстанского (101 место) – Египет (130), Украина и Филиппины (116), Азербайджан (157), Узбекистан (126), Гондурас (157)", - пишет в посте Тлеукенов.


В итоге, официальный представитель Антикора опроверг информацию о том, что Казахстан в списке так называемых "коррумпированных стран". По мнение Армана Тлеукенова, опрос американского новостного журнала не отражает реальную ситуацию в стране.

"Меня поражает другое. То как СМИ заражены "кликбейтностью", то как отдельные наши сограждане поглощены "боратизацией". Хлебом не корми - дай посмеяться над своей страной. А вот говорить о результатах мы, к сожалению, не умеем. Один из действенных методов борьбы с коррупцией – это цифровизация. И тут у нас тоже есть победы. По итогам 2022 года Казахстан занял 8-е место в Индексе онлайн-услуг и 28-е место в Индексе развития электронного правительства", - подытожил официальный представитель Антикора.


Ранее Токаев подписал три новых закона. Принятые поправки, как уверяют в Антикоре, направлены на дальнейшее совершенствование законодательства через введение новых инструментов превенции коррупции, устранение правовых пробелов.

По данным Антикоррупционной службы, вводится ответственность за необоснованное обогащение через контроль над соответствием расходов и доходов госслужащих, а также приравненных к ним лиц. За несоответствие расходов чиновника его доходам по итогам сопоставления деклараций применят фискальные и карьерные санкции.


Источник: orda.kz
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Комментарии ( 1 )

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Perspectiva (Посетители) Сегодня, 10:01
"Интересно, что в список оцениваемых стран вошли всего 87 стран. Хотя даже стран-членов ООН свыше 190. Почему из этого списка выкинули остальные страны


Что бы Казахстан не оказался ещё выше в рейтинге коррупции lol

Мы тут живём. Знаем всё, всё видим.

Коррупция, если кто не знает - это не только прямое получение взяток в виде денег или подарков. Коррупция - это незаконное действие в угоду интересов одной из сторон. Вот не хочется чиновнику работать - и дороги разбитые, открыты люки, нет воды и света, а акты тем не менее - подписываются - это такая же коррупция. Посмотрите вокруг - коррупцией пропитано всё! Казахстан на первом месте, касательного этого дела, среди ВСЕХ возможных стран
 
 

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