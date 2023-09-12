Генпрокуратура назвала регионы, где чаще всего пропадают без вести

По данным Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры, в настоящее время в розыске находятся 10 748 лиц, из них без вести пропали 2 176, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в:
Алматы - 287;
Карагандинской области - 221;
Павлодарской области - 170;
Алматинской области - 167.
Чаще всего пропадают мужчины (77 процентов) в возрасте от 30 до 49 лет при различных обстоятельствах.
"Ушли из дома и не вернулись – 1 634 лица, пропали с автотранспортом - 74, ушли с работы – 36. Также в стране разыскивают 2 372 лица, скрывшихся от следствия и суда", - сообщили в Генпрокуратуре.
Разыскиваемые - тоже в основном мужчины (89 процентов) в возрасте от 31 до 40 лет.
Наибольшее их количество разыскивается за мошенничество (510), кражи (318) и убийства (146) в городах:
Алматы - 514;
Астана - 185;
Шымкент - 155;
Алматинской области - 143;
Карагандинской области- 140.
Напомним, что в Казахстане розыск осуществляют органы внутренних дел, служба экономических расследований и антикоррупционная служба.
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