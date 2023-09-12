Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 12 Сентября
+19...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.88 KZT
  • €1 = 496.72 KZT
  • 1 RUB = 4.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Казахстанцев обвинили в похищении и пытках гражданина Италии в Пхукете - СМИ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:40
Казахстанцев обвинили в похищении и пытках гражданина Италии в Пхукете - СМИ
Фото с сайта thephuketnews.com
Троих казахстанцев обвинили в нападении на обеспеченного гражданина Италии в тайском Пхукете. Их личность не раскрывается, но сообщается, что они якобы действовали в сговоре с российским борцом MMA Хусейном Асхабовым и его братом-близнецом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ThePhuketnews.com.

По данным СМИ, российский спортсмен, его брат и трое казахстанцев ворвались на виллу к некому итальянцу в курортном районе Пхукета Чернгталай. Связанного мужчину с кляпом во рту избивали несколько часов для получения информации. Трое казахстанцев затем вылетели из Пхукета в Дубай. С собой они забрали 12 миллионов бат или 156 миллионов тенге. По данным следствия, оттуда они могли вернуться в Казахстан.

Хусейна Асхабова и его брата Хасана полиции удалось задержать. Факт ареста подтвердила полиция района Чернгталай. Полиция Пхукета и другие официальные лица Таиланда пока не комментировали ситуацию. В отчете полиции сказано, что задержанные братья подозреваются в "грабеже, жестоком нападении с применением пыток".

Из отчета тайской полиции следует, что у пострадавшего итальянца украли часы Rolex Daytona, Patek Philippe Nautilus и GRAFF. Каждые оцениваются в несколько миллионов бат. Также в списке украденных вещей: Macbook, новые iPhone 13 и iPhone 14, пара солнцезащитных очков. Кроме этого, нападавшие украли паспорт итальянца, его дебетовую карту Исламского банка Абу-Даби, пароли доступа к его телефонам, сейфу и компьютерам.

Изданию Phuket News источники сообщили, что трое мужчин также украли из сейфа 40 тысяч евро наличными. Еще 16 тысяч евро были украдены в Дубае.

Пострадавший рассказал, что троих нападавших казахстанцев он никогда раньше не видел. С братьями Асхабовыми гражданин Италии познакомился в прошлом году в одном из кафе Чернгталая.

Корреспондент Tengrinews.kz обратилась за комментарием в правоохранительные органы Казахстана.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика