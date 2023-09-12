Казахстанцев обвинили в похищении и пытках гражданина Италии в Пхукете - СМИ

Троих казахстанцев обвинили в нападении на обеспеченного гражданина Италии в тайском Пхукете. Их личность не раскрывается, но сообщается, что они якобы действовали в сговоре с российским борцом MMA Хусейном Асхабовым и его братом-близнецом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ThePhuketnews.com.



По данным СМИ, российский спортсмен, его брат и трое казахстанцев ворвались на виллу к некому итальянцу в курортном районе Пхукета Чернгталай. Связанного мужчину с кляпом во рту избивали несколько часов для получения информации. Трое казахстанцев затем вылетели из Пхукета в Дубай. С собой они забрали 12 миллионов бат или 156 миллионов тенге. По данным следствия, оттуда они могли вернуться в Казахстан.



Хусейна Асхабова и его брата Хасана полиции удалось задержать. Факт ареста подтвердила полиция района Чернгталай. Полиция Пхукета и другие официальные лица Таиланда пока не комментировали ситуацию. В отчете полиции сказано, что задержанные братья подозреваются в "грабеже, жестоком нападении с применением пыток".



Из отчета тайской полиции следует, что у пострадавшего итальянца украли часы Rolex Daytona, Patek Philippe Nautilus и GRAFF. Каждые оцениваются в несколько миллионов бат. Также в списке украденных вещей: Macbook, новые iPhone 13 и iPhone 14, пара солнцезащитных очков. Кроме этого, нападавшие украли паспорт итальянца, его дебетовую карту Исламского банка Абу-Даби, пароли доступа к его телефонам, сейфу и компьютерам.



Изданию Phuket News источники сообщили, что трое мужчин также украли из сейфа 40 тысяч евро наличными. Еще 16 тысяч евро были украдены в Дубае.



Пострадавший рассказал, что троих нападавших казахстанцев он никогда раньше не видел. С братьями Асхабовыми гражданин Италии познакомился в прошлом году в одном из кафе Чернгталая.



Корреспондент Tengrinews.kz обратилась за комментарием в правоохранительные органы Казахстана.