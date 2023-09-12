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Предприниматель обвинил «КазМунайГаз» в бесполезной трате 332 млн тенге

Просмотров:13 Опубликовано: Сегодня, 10:59
Предприниматель обвинил «КазМунайГаз» в бесполезной трате 332 млн тенге
Иллюстративное фото
Очередной крупный тендер нацкомпании «КазМунайГаз» вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Предприниматель Байжан Канафин раскритиковал грядущую покупку акционерного общества, заявив, что она вызывает слишком много вопросов, передает Press.kz

Накануне «КазМунайГаз» объявил тендер на разработку системы управления договорами за 332 миллиона тенге. Но как таковой необходимости в этом нет, считает предприниматель. Поскольку КМГ, как «дочка» Фонда «Самрук-Казына», может проводить все закупки на сайте Самрук-Казына Контракт, как это и происходит сейчас. Там договоры заключаются в электронном виде.




Предприниматель обвинил «КазМунайГаз» в бесполезной трате 332 млн тенге


Зачем же тогда закупается отдельная система? Для согласования договоров внутри КМГ. То есть, для функции, которую может и должна выполнять стандартная система электронного документооборота. Но похоже, что в нацкомпании она не выполняет ее, — рассказал Канафин.

Также в этой истории, по словам Канафина, присутствует интересная деталь: систему электронного документооборота уже покупали четыре года назад при команде Ахметжана Есимова. И в те времена не обошлось без большого шума, поскольку вся система была построена как легальный способ производить покупки у нужных поставщиков. По этой системе в КМГ даже успели провести закупку в 2019 году. Ею была российская система документооборота «Директум» за полтора миллиарда тенге.

Но раз система, купленная тогда за такие деньги, не выполняет свои функции, то нужно задать серьезные вопросы тем, кто ее покупал. Или текущее руководство «КазМунайГаз» вместо того, чтобы задавать вопросы по закупке и отправить в компетентные органы материал, подумало, что проще купить новую систему и не связываться со старой, возмутился автор.


Также вызывает вопросы то, что информационная система, где присутствуют высокие коррупционные риски, не покупается из Реестра доверенного программного обеспечения Министерства цифровизации РК, а разрабатывается с нуля за баснословные деньги. Да и для чего Казахстану создавать реестр отечественных поставщиков, если им никто не пользуется?

Ранее финансовый аналитик и автор Telegram-канала Finance.kz Андрей Чеботарев просмотрел отчетность национальной компании «КазМунайГаз» и отметил, что каждый из восьми членов правления заработал за 2022 год по 43 миллиона тенге.


Источник: press.kz
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