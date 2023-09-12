Предприниматель обвинил «КазМунайГаз» в бесполезной трате 332 млн тенге

Зачем же тогда закупается отдельная система? Для согласования договоров внутри КМГ. То есть, для функции, которую может и должна выполнять стандартная система электронного документооборота. Но похоже, что в нацкомпании она не выполняет ее, — рассказал Канафин.



Но раз система, купленная тогда за такие деньги, не выполняет свои функции, то нужно задать серьезные вопросы тем, кто ее покупал. Или текущее руководство «КазМунайГаз» вместо того, чтобы задавать вопросы по закупке и отправить в компетентные органы материал, подумало, что проще купить новую систему и не связываться со старой, возмутился автор.