МИД обратился к казахстанцам за рубежом

"Сейчас идет следствие. Наш консул на связи с местными правоохранительными органами, также с адвокатами потерпевших. Хотелось бы сказать нашим гражданам, которые сейчас отдыхают в Турции либо в других странах. Прежде чем выезжать на какие-либо экскурсии, убедитесь, что это безопасно, и соблюдайте правила той страны. Ваша безопасность в ваших руках", - подчеркнул Айбек Смадияров.



"Роль дипломатов - оказывать полное консульско-правовое сопровождение, в том числе мы отслеживаем, чтобы права и интересы наших граждан не нарушались. Но мы не имеем права участвовать ни в суде в качестве защитника какой-либо из сторон, ни в следственных действиях. Поэтому следствие проводится правоохранительными органами той страны, где произошел инцидент либо происшествие. Безопасность каждого гражданина должна обеспечиваться им самим", - указал Смадияров.



В Министерстве иностранных дел Казахстана обратились к соотечественникам за рубежом, передает корреспондент Tengrinews.kz.Официальный представитель МИД Айбек Смадияров рассказал подробности гибели казахстанки вместе с ребенком в Турции и отметил, что безопасность казахстанцев в их собственных руках.Он добавил, что любое происшествие с гражданином Казахстана за рубежом - это полностью его ответственность.Напомним, трагедия в турецком городе Аланья произошла 3 сентября. Ранее в результате столкновения двух автомобилей погибли трое туристов. По данным издания, находившаяся в автомобиле-сафари гражданка Казахстана скончалась на месте, российская туристка и 2-летняя казахстанка скончались в больнице. Позже в Министерстве иностранных дел сообщили, что в результате ДТП погиб еще один казахстанец.