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МИД обратился к казахстанцам за рубежом

Просмотров:102 Опубликовано: Сегодня, 13:01
МИД обратился к казахстанцам за рубежом
Фото: trthaber
В Министерстве иностранных дел Казахстана обратились к соотечественникам за рубежом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров рассказал подробности гибели казахстанки вместе с ребенком в Турции и отметил, что безопасность казахстанцев в их собственных руках.

"Сейчас идет следствие. Наш консул на связи с местными правоохранительными органами, также с адвокатами потерпевших. Хотелось бы сказать нашим гражданам, которые сейчас отдыхают в Турции либо в других странах. Прежде чем выезжать на какие-либо экскурсии, убедитесь, что это безопасно, и соблюдайте правила той страны. Ваша безопасность в ваших руках", - подчеркнул Айбек Смадияров.


Он добавил, что любое происшествие с гражданином Казахстана за рубежом - это полностью его ответственность.

"Роль дипломатов - оказывать полное консульско-правовое сопровождение, в том числе мы отслеживаем, чтобы права и интересы наших граждан не нарушались. Но мы не имеем права участвовать ни в суде в качестве защитника какой-либо из сторон, ни в следственных действиях. Поэтому следствие проводится правоохранительными органами той страны, где произошел инцидент либо происшествие. Безопасность каждого гражданина должна обеспечиваться им самим", - указал Смадияров.

Напомним, трагедия в турецком городе Аланья произошла 3 сентября. Ранее в результате столкновения двух автомобилей погибли трое туристов. По данным издания, находившаяся в автомобиле-сафари гражданка Казахстана скончалась на месте, российская туристка и 2-летняя казахстанка скончались в больнице. Позже в Министерстве иностранных дел сообщили, что в результате ДТП погиб еще один казахстанец.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Perspectiva (Посетители) Сегодня, 13:28
Соболезнования родным погибших...


Он добавил, что любое происшествие с гражданином Казахстана за рубежом - это полностью его ответственность.


Ответственность чиновника или ответственность гражданина?

Вообще тенденция пошла у чинарей "брать на себя ответственность" там, где понятно что их вины нет. Ответственные какие стали. За подорожание продуктов питания, разваленную инфраструктуру и энергетику что то ответственности на себя никто не берёт.
 
 

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