Таджикистан вводит запрет на ввоз старых автомобилей из Казахстана

"Таджикистан подготовил указ, направленный на предотвращение ввоза старых автомобилей, которые являются основным источником загрязнения воздуха и вреда для здоровья человека и окружающей среды, а также значительного увеличения количества отходов (аккумуляторов, шин, кондиционеров) от старых автомобилей", - сообщили в "КазСтандарте".



Таджикистан вводит запрет на ввоз старых транспортных средств из стран - членов Всемирной торговой организации, в том числе и из Казахстана, передает Tengrinews.kz.Как сообщили в пресс-службе "КазСтандарта", ограничения распространяются на транспортные средства, выпущенные до 2013 года.Напомним, с 2005 года на базе "КазСтандарта" функционирует Информационный центр по техническим барьерам в торговле и санитарным и фитосанитарным мерам. В функции центра входит предоставление информации секретариату ВТО, государствам - членам ВТО и всем заинтересованным сторонам.Ожидается, что указ вступает в силу в Таджикистане 1 января 2024 года.