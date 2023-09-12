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Таджикистан вводит запрет на ввоз старых автомобилей из Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:28
Таджикистан вводит запрет на ввоз старых автомобилей из Казахстана
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Таджикистан вводит запрет на ввоз старых транспортных средств из стран - членов Всемирной торговой организации, в том числе и из Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в пресс-службе "КазСтандарта", ограничения распространяются на транспортные средства, выпущенные до 2013 года.

"Таджикистан подготовил указ, направленный на предотвращение ввоза старых автомобилей, которые являются основным источником загрязнения воздуха и вреда для здоровья человека и окружающей среды, а также значительного увеличения количества отходов (аккумуляторов, шин, кондиционеров) от старых автомобилей", - сообщили в "КазСтандарте".


Напомним, с 2005 года на базе "КазСтандарта" функционирует Информационный центр по техническим барьерам в торговле и санитарным и фитосанитарным мерам. В функции центра входит предоставление информации секретариату ВТО, государствам - членам ВТО и всем заинтересованным сторонам.

Ожидается, что указ вступает в силу в Таджикистане 1 января 2024 года.


Источник: tengrinews.kz
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