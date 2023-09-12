11 частных ТЭЦ могут вернуть в собственность государства

"Органы прокуратуры провели проверку 11 частных ТЭЦ на предмет соблюдения законодательства в сферах теплоэнергетики и естественных монополий. На некоторых объектах выявлены системные недостатки и нарушения. Оборудование на каждой из станций находится в критическом состоянии, что может привести к авариям во время отопительного сезона", – говорится в сообщении.



"Премьер-министр потребовал установить конкретный график работ на 2023-2024 годы и вести мониторинг их исполнения. В случае нарушения обязательств будут приняты меры по возврату станций в госсобственность", – сообщили в пресс-службе.



"Впоследствии это привело к монополизации рынка транспортировки газа и установлению завышенных тарифов на услуги. Алихан Смаилов поручил уполномоченным ведомствам в кратчайшие сроки проработать вопрос возврата этих активов в государственную собственность в соответствии с требованиями законодательства РК", – заключили в правительстве.

Это сделают если собственники не выполнят обязательства по капитальному ремонту и модернизации.Результаты проверки деятельности теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Казахстана рассмотрели на заседании Комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы кабмина.Уполномоченным органам поручили провести работу с собственниками для обеспечения капитального ремонта и модернизации станций.На заседании комиссии также обсудили вопрос устранения непродуктивных посредников-монополистов в сфере газоснабжения крупных промышленных предприятий страны. Государственные доли участия в этих компаниях ранее были переданы в частные руки по заниженной стоимости.