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Налог на транспорт для физлиц могут отменить в Казахстане

Просмотров:370 Опубликовано: Сегодня, 16:46
Налог на транспорт для физлиц могут отменить в Казахстане
Иллюстративное фото
Однако планируется сохранить налог по автомобилям с повышенным объемом двигателя, передает inbusiness.kz.

"Предлагаются следующие меры: пересмотр базы обложения налогом на имущество таким образом, чтобы расчетная стоимость объектов была максимально приближена к рыночной стоимости; привязка земельного налога к кадастровой стоимости; упразднение налога на транспортные средства с сохранением налога по автомобилям с повышенным объемом двигателя", - говорится в консультативном документе к проекту нового Налогового кодекса.

В документе отмечается, что переход в 2025 году к единому рынку нефтепродуктов в рамках стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приведет к существенному росту цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Как следствие, возрастут совокупные издержки физических лиц на использование легковых транспортных средств с учетом налога на транспортные средства, утилизационный сбор, сбор за первичную регистрацию автомобильных транспортных средств.

"При значительном росте цен на ГСМ (к примеру, в два раза) соответственно вырастут расходы граждан на владение и эксплуатацию транспортными средствами. Особенно чувствительным такой рост будет для лиц, владеющих транспортом "эконом" класса, соответственно, необходимы меры по недопущению ухудшения их социального и материального положения", - говорится в сообщении.


Источник: inbusiness.kz
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Комментарии ( 2 )

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Tor1m (Посетители) Сегодня, 19:36
Bass66,
Похоже после 1500 кубиков, так что всем достанется...
 
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Bass66 (Посетители) Сегодня, 18:34
Интересно, какой объем они считают повышенным?!
 
 

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