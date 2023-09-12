Налог на транспорт для физлиц могут отменить в Казахстане

"Предлагаются следующие меры: пересмотр базы обложения налогом на имущество таким образом, чтобы расчетная стоимость объектов была максимально приближена к рыночной стоимости; привязка земельного налога к кадастровой стоимости; упразднение налога на транспортные средства с сохранением налога по автомобилям с повышенным объемом двигателя", - говорится в консультативном документе к проекту нового Налогового кодекса.



"При значительном росте цен на ГСМ (к примеру, в два раза) соответственно вырастут расходы граждан на владение и эксплуатацию транспортными средствами. Особенно чувствительным такой рост будет для лиц, владеющих транспортом "эконом" класса, соответственно, необходимы меры по недопущению ухудшения их социального и материального положения", - говорится в сообщении.



Однако планируется сохранить налог по автомобилям с повышенным объемом двигателя, передает inbusiness.kz.В документе отмечается, что переход в 2025 году к единому рынку нефтепродуктов в рамках стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приведет к существенному росту цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Как следствие, возрастут совокупные издержки физических лиц на использование легковых транспортных средств с учетом налога на транспортные средства, утилизационный сбор, сбор за первичную регистрацию автомобильных транспортных средств.