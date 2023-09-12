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Казахстанцы старше 50 лет могут бесплатно пройти профессиональные курсы на платформе Skills Enbek

Просмотров:210 Опубликовано: Сегодня, 16:59
Казахстанцы старше 50 лет могут бесплатно пройти профессиональные курсы на платформе Skills Enbek
Иллюстративное фото
Сегодня на платформе предлагается более 100 курсов, их перечень планируют расширить.

Для казахстанцев старше 50 лет на платформе Skills Enbek открыли бесплатное обучение профессиям по проекту "Серебряный возраст", сообщили в Минтруда.
Вкладка "Серебряный возраст" на платформе содержит более 100 курсов по маркетингу, туризму, информационным технологиям, сельскому хозяйству, финансам, образованию, соцобслуживанию. 

"Граждане могут выбрать язык обучения и комфортный принцип подачи материала, также имеется возможность отслеживания прогресса обучения. По прохождении курсов выдаётся сертификат, который вместе с полученными навыками автоматически отображается в резюме на enbek.kz", – отметили в ведомстве.


В ближайшее время перечень курсов расширят посредством сотрудничества с вузами по проекту "Серебряный университет", добавили в Минтруда.


Источник: informburo.kz
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