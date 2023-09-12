Казахстанцы старше 50 лет могут бесплатно пройти профессиональные курсы на платформе Skills Enbek

"Граждане могут выбрать язык обучения и комфортный принцип подачи материала, также имеется возможность отслеживания прогресса обучения. По прохождении курсов выдаётся сертификат, который вместе с полученными навыками автоматически отображается в резюме на enbek.kz", – отметили в ведомстве.

Сегодня на платформе предлагается более 100 курсов, их перечень планируют расширить.Для казахстанцев старше 50 лет на платформе Skills Enbek открыли бесплатное обучение профессиям по проекту "Серебряный возраст", сообщили в Минтруда.Вкладка "Серебряный возраст" на платформе содержит более 100 курсов по маркетингу, туризму, информационным технологиям, сельскому хозяйству, финансам, образованию, соцобслуживанию.В ближайшее время перечень курсов расширят посредством сотрудничества с вузами по проекту "Серебряный университет", добавили в Минтруда.