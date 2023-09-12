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На Нурсултана и Алию Назарбаевых подали в суд за плагиат: автор требует 50 млн тенге

Просмотров:153 Опубликовано: Сегодня, 18:33
На Нурсултана и Алию Назарбаевых подали в суд за плагиат: автор требует 50 млн тенге
Коллаж
Автор книги «Томирис» Ержан Орымбетов подал иск в городской суд Алматы, в котором требует взыскать с Нурсултана и Алии Назарбаевых 50 млн тенге за нарушение авторских прав, передает Ulysmedia.kz.

В заявлении Орымбетов указывает, что еще в 2013 году написал книгу «Томирис» и предложил ее Назарбаеву и минкультуры для снятия фильма.

«Назарбаев через своего помощника поблагодарил за книгу, но в съемках фильма не поддержал. 10 апреля 2017 года вдруг неожиданно стало известно, что Алия Назарбаева сама будет снимать фильм "Томирис" и выступит продюсером и автором сценария. Договор на разработку сценария между Назарбаевой и создателем фильма АО "Казахфильм" есть в приложении. Заказчиком картины выступит Министерство культуры РК. 27 апреля 2017 года президент Нурсултан Назарбаев, встречаясь с режиссером Аканом Сатаевым лично дал свои рекомендации по сценарию фильма "Томирис". При этом никто из создателей фильма меня не приглашал и не общался. В итоге фильм "Томирис" сняли без моего участия, а его премьера состоялась в сентябре 2019 года. На просмотре этой кинокартины я сразу же обнаружил плагиат. Сюжет, десятки сцен и диалогов фильма без моего согласия почти слово в слово были скопированы из моей книги. После этого сразу же написал письма с претензиями о нарушении моих авторских прав создателю и заказчику фильма. Министерство культуры РК совместно с АО "Казахфильм" дало ответ, что имеющиеся с совпадения книги с фильмом незначительны и случайны», - заявил автор.

Он добавил, что ответ минкультуры не соответствует действительности. И на нескольких страницах расписал, где и в чем был скопирован его труд из книги.

«Например, своеобразная фраза из моей книги "ХВАТИТ СЛОВ!" трижды звучит в кинокартине. А индивидуальная фраза Кира из моего произведения, адресованная сакским племенам, "Я сотру их с лица земли" дважды использовалась в фильме. И таких скопированных из моей работы фраз много. Все они представлены в приложении. Уникальный фрагмент из моей книги, когда сын Спаргаписа в 3 года сидит на лошади, а в 4 года натягивает лук присутствует в фильме в трех сценах. И таких заимствованных с моей книги сцен десятки», - отметил автор.

Он просит суд взыскать с ответчиков в пользу истца моральный и материальный ущерб, согласно имеющемуся международному опыту.

Сумма иска – 50 миллионов тенге.

Орымбетов добавил, что в качестве доказательств своей правоты может привести письмо Нурсултану Назарбаеву и телефонные переговоры с его помощником о снятии фильма.

«Томирис» — казахстанский художественный фильм режиссёра Акана Сатаева, рассказывающий о царице массагетов и Кире Великом. Премьера фильма состоялась в сентябре 2019 года.

Продюсер – Алия Назарбаева.


Источник: ulysmedia.kz
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